دولت به دنبال افزایش بروکراسی تجاری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی در حاشیه در نشست راهبردی تجارت خارجی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت فعالیت تجار و بازرگانان در شرایط کنونی اظهار کرد: کشور همواره به تجار و بازرگانان نیاز دارد و این نیاز در شرایط بحران و جنگ بیشتر می‌شود. راهبرد دولت این است که به‌جای ایجاد مانع در برابر فعالان تجاری، در کنار آن‌ها باشد و تا حد امکان، قوانین و مقررات اضافی را حذف کند.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند با استفاده از اختیارات واگذارشده و در نظر گرفتن تسهیلات، به‌ویژه برای افرادی که سابقه طولانی در این حوزه ندارند، پیچ‌وخم‌های اداری و چالش‌های ناشی از شرایط جنگی را کاهش دهد.

موسوی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال افزایش مقررات و بروکراسی نیست، گفت: مهم‌ترین کمکی که دولت می‌تواند به تجار و بازرگانان ارائه کند، تسهیل فعالیت آن‌ها و رفع موانع پیش روی تجارت است.

رایزنی با کشورهای همسایه برای رفع موانع مرزی

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به مشکلات تردد در مرزهای عراق و پاکستان اظهار کرد: در این زمینه با کشورهای همسایه رایزنی‌هایی انجام شده و از طریق استان‌های مجاور و دولت مرکزی این کشورها، موضوع در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها از جمله ترکیه و پاکستان، دلایل امنیتی را برای محدودیت‌های مرزی مطرح کرده‌اند، افزود: این کشورها اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده موقتی است.

موسوی ادامه داد: در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان نیز این مسائل مطرح شد و قرار است موضوعات به‌صورت موردی پیگیری و حل‌وفصل شود. البته در حال حاضر اطلاع دقیقی از آخرین مرحله این پیگیری‌ها ندارم، اما موضوع بازگشایی و تسهیل تردد در مرزها در حال بررسی است و ممکن است در روزهای آینده اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وی با اشاره به ادامه مذاکرات با عراق و ترکیه گفت: رایزنی‌ها با این کشورها و سایر طرف‌هایی که با آن‌ها مراودات تجاری داریم، ادامه دارد. ممکن است همه اقدامات انجام‌شده رسانه‌ای نشود، اما پیگیری‌ها برای رفع مشکلات مرزی در حال انجام است.

تشکیل تیم مشترک برای بررسی مشکلات مرزی و کاهش صف کامیون‌ها

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کامیون‌های متوقف‌شده در مرزها و برنامه دولت برای کاهش صف‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود به ما و بخشی دیگر به طرف مقابل مربوط است. کشورهای طرف مقابل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارند که بر روند تردد اثر می‌گذارد.

وی افزود: قرار است تیمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، وزارت راه، دولت، وزارت امور خارجه و گمرک تشکیل شود و با بازدید از مبادی مرزی، مشکلات موجود را بررسی و راهکارهای لازم را پیگیری کند.

موسوی با اشاره به شرایط دشوار کشور و تأثیر آن بر روند تجارت و حمل‌ونقل گفت: در شرایطی که دولت برای حل مشکلات تلاش می‌کند، طرف مقابل نیز اقدامات ما را رصد می‌کند و به دنبال آن است که مانع پیشبرد این اقدامات شود.

وی با تأکید بر ادامه رایزنی‌ها برای تسهیل تردد کامیون‌ها و ترانزیت افزود: می‌توان به مردم اطمینان داد که مذاکرات در حال انجام است و این رایزنی‌ها برای رفع مشکلات ادامه دارد.

تأکید بر تعامل با همسایگان برای کاهش مشکلات تجاری

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت روابط ایران با کشورهای همسایه اظهار کرد: ما و همسایگانمان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم و این روابط در بلندمدت ادامه خواهد داشت. بیگانگان می‌آیند و می‌روند، اما ایران و کشورهای همسایه همچنان در کنار یکدیگر خواهند بود و باید این واقعیت را درک کنند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر عراق در همین چارچوب گفت: ایران با این وسعت و جمعیت و با داشتن مرز مشترک با ۱۵ کشور، کشوری نیست که بتوان آن را به‌راحتی منزوی کرد. جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های بزرگ و ویژه‌ای دارد که برای همسایگان نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

موسوی ابراز امیدواری کرد که با تعامل دوجانبه با کشورهای همسایه، مشکلات موجود و فشارهای آمریکا بر روابط تجاری و حمل‌ونقل منطقه‌ای کاهش یابد.

موسوی: در تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نیستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: در زمینه واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم و گزارش‌های دریافتی نیز حاکی از وجود کمبود در این بخش نیست.

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری در پایان با اشاره به رویکرد دولت برای عبور از مشکلات گفت: شعار دولت نیز همین است که «یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت».