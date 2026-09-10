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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

تقویت همکاری‌های مرزی برای تسهیل تجارت و کاهش توقف کامیون‌ها

تقویت همکاری‌های مرزی برای تسهیل تجارت و کاهش توقف کامیون‌ها

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، گزارشی از اقدامات این دفتر در شرایط اضطرار ارائه کرد و بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و سه‌جانبه برای رفع موانع گمرکی و تسهیل تجارت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه اعتمادمقدم، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران در نشست تخصصی و کارگاه آموزشی مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور، با اشاره به شرایط بین‌المللی و چالش‌های پیش‌رو، بر برگزاری نشست‌های مرزی برای شناسایی و پیگیری مشکلات تجار و بازرگانان و موضوعات مرتبط با ترانزیت تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی گمرکات مرزی با طرف‌های مقابل می‌تواند در حل مسائل فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری مؤثر باشد.

وی، همچنین پیگیری مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) را از الزامات کاهش توقف کالاها و کامیون‌ها در مرزها عنوان کرد.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران از مدیران گمرکات مرزی که با وجود شرایط دشوار، پیگیری حل مشکلات تجار و بازرگانان را ادامه دادند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6943301

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