به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه اعتمادمقدم، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران در نشست تخصصی و کارگاه آموزشی مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور، با اشاره به شرایط بین‌المللی و چالش‌های پیش‌رو، بر برگزاری نشست‌های مرزی برای شناسایی و پیگیری مشکلات تجار و بازرگانان و موضوعات مرتبط با ترانزیت تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی گمرکات مرزی با طرف‌های مقابل می‌تواند در حل مسائل فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری مؤثر باشد.

وی، همچنین پیگیری مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) را از الزامات کاهش توقف کالاها و کامیون‌ها در مرزها عنوان کرد.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران از مدیران گمرکات مرزی که با وجود شرایط دشوار، پیگیری حل مشکلات تجار و بازرگانان را ادامه دادند، قدردانی کرد.