به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی چالش‌ها، مسائل و مشکلات گمرک و پایانه مرزی بازرگان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقای تعاملات مرزی با کشور ترکیه تاکید کرد و افزود: بر اساس دستورات مقامات عالی کشور، به منظور بررسی میدانی وضعیت مرز زمینی ۲۴ ساعته بازرگان در این منطقه حضور یافتیم تا مسائل و نیازهای این گذرگاه مهم به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه مرز بازرگان به عنوان پرترددترین و استراتژیک‌ترین گمرک زمینی کشور، در اولویت برنامه‌های ملی قرار دارد، افزود: اقدامات اساسی و قابل توجهی در ساماندهی این پایانه مرزی انجام شده است، اما با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و افزایش انتظارات از این گمرک، ضرورت دارد روند توسعه و تقویت زیرساخت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با اشاره به اهمیت تامین کالاهای اساسی از مبادی زمینی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه هستند، مرز بازرگان به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مورد توجه تجار، بازرگانان و کشورهای همسایه تبدیل شده است.

عباسی ظرفیت منطقه آزاد ماکو را فرصتی موثر برای توسعه این گذرگاه مرزی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد می‌تواند در ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی گمرک بازرگان و تقویت زیرساخت‌های مرزی نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی هماهنگی‌ها با طرف ترکیه تاکید کرد و گفت: افزایش پذیرش کامیون‌های ایرانی از سوی کشور ترکیه، اصلاح برخی رویه‌های گمرکی، هماهنگی‌های بین‌سازمانی و ساماندهی نوبت‌دهی کامیونی و مسافری، از جمله موضوعاتی است که در قالب کارگروه ملی پیگیری خواهد شد.



مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ کرامت مرزنشینان اظهار کرد: ساماندهی تردد مرزنشینان و جداسازی مسیر مسافران عادی از مرزنشینان، اقدامی ضروری در راستای تکریم مردم منطقه، تسهیل ترددها و جلب رضایت طرف ترکیه و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی درباره بازارچه مرزی ساری سو نیز گفت: فعال‌ سازی این بازارچه هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و طرف ترکیه نیز بارها آمادگی خود را برای بازگشایی مجدد بازارچه مقابل اعلام کرده است.

عباسی افزود: بخشی از زیرساخت‌های بازارچه ساریسو توسط سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو تقبل شده و تکمیل این زیرساخت‌ها نیازمند هماهنگی ‌های لازم از سوی استانداری آذربایجان ‌غربی و فرمانداری شهرستان ماکو برای استقرار دستگاه‌های اجرایی و انجام امور مرتبط است.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی مجدد بازارچه ساری سو می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری را برای مردم منطقه و استان فراهم سازد.

زیرساخت‌های مرزی ماکو توسعه می یابد

فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به جایگاه راهبردی این مرز در مبادلات تجاری کشور، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها از سوی ترکیه و تسریع در بازگشایی بازارچه مرزی ساری سو تاکید کرد.

شهلا تاجفر نیز در این جلسه با بیان اینکه پیرو دستور مقام عالی استان آذربایجان غربی نشست‌ های متعددی با تجار بازرگانان در این حوزه داشتیم همچنین با رایزنی‌های صورت گرفته با طرف ترکیه اقدامات خوبی در راستای تسهیل تردد مرزشینان و همچنین حوزه ترانزیتی انجام شده است.

وی افزود: تابه امروز برای بیش از ۶۵ هزار نفر کارت مرزنشینی صادر شده است، اظهار کرد: مرزنشینان نقش مهمی در پویایی اقتصادی منطقه دارند و ساماندهی و تسهیل تردد آنان مورد توجه جدی دستگاه‌های متولی است.

تاجفر با اشاره به شرایط برخی مرزهای کشور افزود: بسیاری از مرزها به دلیل خسارات و مشکلات موجود با محدودیت تردد و تبادل تجاری مواجه هستند و این موضوع موجب افزایش بار ترافیکی و تجاری در مرز بازرگان شده است.

فرماندار ماکو همچنین از تردد روزانه بیش از ۱۵ دستگاه اتوبوس مسافری از این مرز خبر داد و گفت: حجم بالای ترددهای مسافری و تجاری، در کنار ضعف برخی زیرساخت‌ها و کمبود امکانات، ضرورت توجه ویژه ملی به این گذرگاه مرزی را دوچندان کرده است.

تاجفر با اشاره به افتتاح درب جدید گمرک گوربولاغ در طرف ترکیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش روزانه حدود ۷۵۰ کامیون در مرز بازرگان وجود دارد، اما طرف ترکیه تنها حدود ۲۵۰ کامیون را پذیرش می‌کند که این مسئله موجب ایجاد مشکلات در مرز شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده کالاهای عبوری از این مرز را کالاهای فسادپذیر تشکیل می‌دهد و از این‌رو افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌های ایرانی و تسریع در فرآیندهای پذیرش از سوی کشور ترکیه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار شهرستان ماکو در ادامه بر لزوم بازگشایی هرچه سریع‌تر بازارچه مرزی ساری سو تاکید کرد و افزود: راه‌اندازی مجدد این بازارچه می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه، توسعه مبادلات مرزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای مرزنشینان موثر باشد.