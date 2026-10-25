ارتباط کافئین، خواب و سلامت روان کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، «دیویانگانا راکش»، نویسنده ارشد از کالج کینگ لندن، گفت: «کافئین بخش عادی زندگی روزمره است که به راحتی می‌توان فراموش کرد که جوانان نیز آن را مصرف می‌کنند. مطالعات نشان داده است که دو سوم نوجوانان حداقل یک بار در هفته کافئین مصرف می‌کنند. با وجود اینکه می تواند یک ماده روانگردان محسوب می شود.»

برای این مطالعه، محققان بیش از ۹۶۰۰ کودک ۹ تا ۱۱ ساله را مورد مطالعه قرار دادند و مصرف کافئین، خواب و اسکن‌های مغزی MRI را بررسی کردند. بیشتر دریافت کافئین آنها از نوشابه‌های غیرالکلی، و همچنین قهوه و چای بود.

کودکانی که بیشتر از این محرک ها مصرف می‌کردند، کمتر می‌خوابیدند و سطح کمی کمتری در لایه بیرونی مغز داشتند- منطقه‌ای که در توجه، تصمیم‌گیری و احساسات نقش دارد.

محققان فکر می‌کنند خواب کوتاه‌تر ممکن است تا حدودی این تفاوت‌های مغزی را که با مصرف حداقل یک نوشیدنی کافئین‌دار در هفته ظاهر می‌شود، توضیح دهد.

نوجوانانی که کافئین بیشتری مصرف می‌کردند، علائم سلامت روان بیشتری از جمله توجه، خلق و خو و رفتار را نیز گزارش کردند.

راکش گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که وقتی در مورد سلامت روان جوانان فکر می‌کنیم، هم مصرف کافئین، از جمله از طریق نوشابه، و هم خواب، ارزش توجه دارند.»