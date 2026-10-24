اختصاص ۶ میلیارد تومان برای زیرسازی جاده عشایری شوردرق گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه راه‌های دسترسی به مناطق عشایری، یکی از نیازهای مهم زیرساختی در مسیر بهبود خدمات‌رسانی به این جامعه مولد به شمار می‌رود؛ موضوعی که با اجرای پروژه‌های راه‌سازی در قشلاقات استان اردبیل، زمینه بهبود تردد و دسترسی آسان‌تر خانوارهای عشایری به امکانات و خدمات را فراهم می‌کند.

در همین راستا، عملیات زیرسازی جاده قشلاق شوردرق شهرستان گرمی، هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل آغاز شد. این پروژه، به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۶ میلیارد تومان اجرا می‌شود و از جمله طرح‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی مناطق عشایری منطقه است.

آیین آغاز عملیات اجرایی این مسیر، با حضور علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، محمد خوش‌سیما، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان گرمی برگزار شد.

پیر جاهد در این مراسم، با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازهای زیرساختی عشایر اظهار داشت: بهسازی راه‌های ارتباطی در قشلاقات، یکی از اقدامات ضروری برای تسهیل رفت‌وآمد خانوارهای عشایری و بهبود شرایط زندگی و فعالیت آنان است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کم‌برخوردار باید متناسب با نیازهای موجود دنبال شود افزود: توسعه مسیرهای ارتباطی می‌تواند در کاهش مشکلات تردد، تسهیل جابه‌جایی و فراهم‌کردن دسترسی مناسب‌تر عشایر به خدمات موردنیاز، نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با اشاره به جزئیات پروژه شوردرق گرمی تصریح کرد: برای زیرسازی این مسیر ۳ کیلومتری، ۶ میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره کل امور عشایر استان اختصاص یافته است.

پیرجاهد ادامه داد: اجرای زیرسازی، مرحله‌ای مهم در آماده‌سازی این مسیر برای بهره‌برداری مناسب‌تر است و موضوع اجرای آسفالت جاده نیز از طریق فرمانداری شهرستان گرمی پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: پیشبرد طرح‌های عمرانی در مناطق عشایری، نیازمند همکاری مجموعه‌های مسئول است تا اقدامات زیرساختی متناسب با مطالبات مردم و شرایط منطقه دنبال شود.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: راه‌های ارتباطی در مناطق عشایری، علاوه بر تأمین امکان رفت‌وآمد روزمره، در دسترسی به خدمات عمومی و جابه‌جایی محصولات و ملزومات زندگی، نقش مهمی دارند. از این‌رو، بهسازی و توسعه این مسیرها می‌تواند به کاهش بخشی از دشواری‌های زندگی در قشلاقات و تقویت فعالیت‌های اقتصادی خانوارهای عشایری کمک کند.

پیرجاهد ادامه داد: اجرای پروژه زیرسازی جاده شوردرق گرمی نیز، در راستای ارتقای این زیرساخت‌ها انجام می‌شود. با اجرای این طرح، بخشی از نیاز ارتباطی منطقه در دستور کار قرار گرفته و تکمیل مراحل بعدی، به‌ویژه پیگیری آسفالت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: آغاز این پروژه در هفته پدافند غیرعامل نیز، فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت زیرساخت‌های پایدار و ضرورت کاهش آسیب‌پذیری مسیرهای دسترسی در مناطق مختلف به شمار می‌رود؛ هرچند ارزیابی میزان اثرگذاری پدافندی این طرح، به اطلاعات تخصصی بیشتری نیاز دارد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های راه‌سازی و بهسازی مسیرهای عشایری، زمینه برای ارتقای کیفیت دسترسی به قشلاقات و پاسخگویی بهتر به مطالبات این جامعه فراهم می‌شود؛ روندی که تداوم آن، مستلزم تأمین اعتبارات، تکمیل مراحل اجرایی و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول خواهد بود.