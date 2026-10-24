جیوه به طلا تبدیل شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «ماراتون فیوژن» استارت آپ کوچک همجوشی هسته‌ای در سان‌فرانسیسکو، روز چهارشنبه اعلام کرد که ماه گذشته موفق شده است جیوه را به طلای پایدار تبدیل کند؛ دستاوردی که رکورد ثبت‌شده توسط سرن (CERN) را ده برابر ارتقا می‌دهد.

کایل شیلر و آدام روتکواسکی در سال ۲۰۲۳ میلادی استارت آپ را راه اندازی کردند که سیستم های سوختی برای واحدهای برق همجوشی هسته ای آینده توسعه می دهد. هدف این واحدها تولید برق از همجوشی اتم ها با یکدیگر است که مشابه این رویداد در خورشید رخ می دهد.

سرن در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC)، قدرتمندترین شتاب‌دهندهٔ ذرات جهان، در جریان فعالیت خود از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، حدود ۲۹ پیکوگرم طلا تولید کرده که معادل ۲۹ تریلیونیم گرم است.

این میزان طلا شامل حدود ۸۶ میلیارد هسته اتم طلا بود. این هسته‌ها تنها برای کسری بسیار ناچیز از ثانیه وجود داشتند و پیش از آنکه در برخورد با تجهیزات شتاب‌دهنده از بین بروند، دوام نیاوردند.

روش شرکت ماراثون فیوژن بر پایه تاباندن نوترون‌های حاصل از واکنش‌های همجوشی هسته‌ای به جیوه است. این فرایند جیوه را به یک ایزوتوپ ناپایدار تبدیل می‌کند؛ که با واپاشی هسته‌ای به طلا تبدیل می‌شود.

این شرکت همچنین مدعی است با استفاده از دستگاهی به نام «سانتریفیوژ پلاسما» رکوردی ۴۰ ساله از دوران اتحاد جماهیر شوروی را شکسته است. این دستگاه با چرخاندن گاز باردار الکتریکی با سرعت بالا، ایزوتوپ‌های مورد استفاده در سوخت همجوشی هسته‌ای را از یکدیگر جدا می‌کند.

ماراثون فیوژن می‌گوید اکنون در حال ساخت یک رآکتور در سان‌فرانسیسکو است که هدف آن دستیابی به رکورد چگالی توان است، یعنی تولید بیشترین توان ممکن نسبت به اندازهٔ دستگاه.

بااین‌حال، ادعای این شرکت درباره تولید طلا هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است و اطلاعات منتشرشده نیز مشخص نمی‌کند که چه مقدار طلا تولید شده یا هزینه این فرایند چقدر بوده است.