قطره چشمی مخصوص فضا ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به همین دلیل محققان یک وصله مخصوص صورت ابداع کرده اند که این کار را انجام می دهد و می توان آن را به همان شیوه ای که روی زمین به کار می رود، استفاده کرد.

محققان موسسه KAIST کره جنوبی «برچسب چشمی میکروسیالی برای چکاندن خودکار قطره در چشم» (SIMP) را با همکاری بیمارستان ملی دانشگاه بوندانگ در سئول ابداع کرده اند. این گجت از یک پلیمر زیستی انعطاف پذیر تشکیل شده که با استفاده از چسب پزشکی زیر چشم چسبانده می شود.

داخل دستگاه سه محفظه قرار دارد که با ریزکانال هایی به یکدیگر متصل هستند. یکی از این محفظه ها حاوی صفحه ای از جنگ پارچه است و قبلا با آب مرطوب شده است. محفظه دیگر حاوی یک عامل از جنس کف وساخته شده از اسید اسکوربیک(ویتامین سی) و سدیم بی کربنااست. محفظه سوم نیز قطره چشمی درمانی را در خود دارد.

هنگامیکه کاربر انگشتش روی بخشی از وصله که حاوی پارچه مرطوب است، فشار می دهد، این فشار آب را از ماده بیرون می کشد و به یکی از کانال های ریزسیال و در نتیجه محفظه حاوی عامل کفی هدایت می کند. درآنجا ویتامین سی و سدیم بی کربنات کف می کنند و گاز دی اکسید کربن تولید می شود.

هرچند یک فیلتر این کف را عقب نگه می دارد اما گاز از طریق یک کانال وارد محفظه حاوی قطره چشمی می شود. در آنجا فشار گاز سبب می شود دارو وارد ریز کانال آخری شود که به طور مستقیم به گوشه چشم بیمار می رسد.

در تست هایی که روی داوطلبان انسانی انجام شده این وصله دارو رسانی را در سطح مشابه روش های استفاده از قطره چشمی انجام داد. هرچند این وصله در جهات مختلف نسبت به گرانش زمین آزمایش شده اما هنوز در محیط های گرانش صفر ارزیابی نشده است.

این فناوری علاوه بر آنکه برای فضانوردان کاربرد دارد به افراد دچار بیماری های مختلف مانند پارکینسون که لرز دست دارند نیز کمک می کند.