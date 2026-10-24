انسداد ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز در ترکمانچای

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پزشکی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این چاه‌ها در پی رصد و پایش میدانی، دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های فنی شناسایی شدند و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی، اقدامات قانونی لازم برای انسداد آن‌ها به اجرا درآمد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی، افزود: برداشت‌های غیرمجاز، فشار مضاعفی بر آبخوان‌ها وارد می‌کند و برخورد با این تخلفات، در کنار اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، نقش مهمی در کنترل برداشت‌ها و جلوگیری از تشدید افت سطح آب‌های زیرزمینی دارد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان ترکمانچای با هشدار نسبت به حفر و بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: گشت‌زنی‌ها و بازرسی‌های میدانی برای شناسایی تخلفات و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی به‌صورت مستمر ادامه دارد و اداره منابع آب شهرستان ترکمانچای با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد قانونی با متخلفان را با هدف حفاظت از منابع آبی منطقه پیگیری می‌کند.