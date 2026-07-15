توقیف ۱۴ دستگاه ادوات حفاری غیر مجاز در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسن‌زاده روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در شهرستان اهر ۱۲۴حلقه چاه مجاز با پروانه بهره برداری وجود دارد گفت: طی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵، اکیپ‌های گشت و کنترل بصورت مستمر در حال رصد و شناسایی چاه‌های غیرمجاز در این شهرستان هستند و در این راستا نیز در بازدید اکیپ های این اداره، تعداد ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز حین حفاری کشف و تعداد ۲۴ حلقه چاه غیرمجاز نیز طی احکام و دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب اهر پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین ضمن تاکید بر برخورد جدی با متخلفان حفاری چاه های غیر مجاز آب در شهرستان اهر، افزود: در این راستا نیز طی ماه های اخیر با انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده صیانت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز، شناسایی تصرفات بستر، اجرای قوانین مربوط به توزیع عادلانه آب، تمرکز بر شناسایی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، آزادسازی، ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها و… انجام شده است.

وی گفت: در راستای مهار تخلفات نیز، در سه ماه اخیر تعداد ۱۲ دستگاه ادوات حفاری دستی و۲ دستگاه حفاری موتوری غیر مجاز توقیف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

حسن‌زاده، افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از منابع آبی برای نیازهای حال و آیندگان مردم شهرستان اهر، با هیچ گونه تخلفی در زمینه برداشت غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی و سطحی مماشات نخواهد شد و برخورد قاطع با متخلفین یکی از اهم اقدامات امور آب خواهد بود.

وی، از مردم شهرستان اهر خواست در جهت حفاظت از منابع آبی و اعلام گزارشات مبنی بر وجود دستگاه‌های حفاری غیرمجاز و بهره برداری‌های غیر مجازاز منابع آبی و… بلافاصله به شماره‌های ۴۴۲۳۰۷۱۰۰ و ۴۴۲۳۰۷۱۱ اطلاع رسانی کنید.