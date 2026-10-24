آئین سوگواری ایام فاطمیه در دانشگاه لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین سوگواری ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان در ایوان فرهنگ و اندیشه دانشگاه لرستان برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و تبیین ابعاد معنوی و شخصیتی آن حضرت برگزار شد و فضای دانشگاه را با حال‌وهوای فاطمی همراه کرد.

تبیین سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)

در این آیین، حجت‌الاسلام‌ مجید مؤیدی، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، به ایراد سخنرانی پرداخت و ابعاد مختلف زندگی، سیره عملی و ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) را تشریح کرد.

وی در این سخنرانی بر ضرورت شناخت سیره آن حضرت و الگوگیری از ابعاد مختلف زندگی ایشان در عرصه‌های فردی و اجتماعی تأکید کرد.

مرثیه‌خوانی در سوگ بانوی دو عالم

مرثیه‌خوانی و نوحه‌سرایی در رثای حضرت فاطمه زهرا (س) از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با حضور ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد. در پایان نیز از حاضران در ایوان فرهنگ و اندیشه دانشگاه لرستان پذیرایی شد.

این آیین به همت هیئت آل‌یاسین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.