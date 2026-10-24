به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه نمایشگاه انفرادی نقاشی «رویای کودکی» با ارائه ۲۰ اثر از سیمین بهنام‌پور، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و فعالان هنرهای تجسمی در نگارخانه هژبر مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی خرم‌آباد افتتاح شد.

آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور رضا نیازی، معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، طهماسبی، رئیس بسیج هنرمندان و هنامی، رئیس انجمن هنرهای تجسمی لرستان برگزار شد.

روایت دنیای کودکانه با رنگ و خیال

در این نمایشگاه ۲۰ اثر نقاشی با محوریت دنیای کودکانه، خیال‌پردازی و رؤیاهای کودکان به نمایش درآمده است. این آثار با استفاده از تکنیک‌های مداد شمعی و پاستل روغنی خلق شده‌اند و جلوه‌هایی از تخیل، احساس و نگاه لطیف کودکانه را در قالب رنگ و تصویر بازتاب می‌دهند.

فرصتی برای معرفی هنرمندان تجسمی لرستان

برگزاری نمایشگاه «رویای کودکی» با هدف حمایت از هنرمندان هنرهای تجسمی استان، فراهم‌کردن فرصت عرضه و معرفی آثار هنری و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری لرستان انجام شده است.

این نمایشگاه با همکاری انجمن هنرهای تجسمی لرستان، از دوم تا چهارم آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در نگارخانه هژبر مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان برپاست و علاقه‌مندان به هنر نقاشی می‌توانند از آثار ارائه‌شده بازدید کنند.