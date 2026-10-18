به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم تودیع احمد میرزایی مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا و معارفه وحید حیاتی به‌عنوان مدیرکل جدید این حوزه، با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، شاهید مظفری رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران برگزار شد.

پهلوانیان معاون صدا، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و مأموریت رادیو گفت: هدف معاونت صدا در پنج‌ساله دوم، حرکت از رادیوی نسل دوم به رادیوی نسل پنجم است؛ مسیری که الزامات اقتصادی، تنظیم‌گری و فنی خاص خود را دارد و باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه رادیو باید به سازمانی چندرسانه‌ای، چندسکویی و نهادی پیشران تبدیل شود، این رویکرد را مسیری ضروری برای آینده رادیو دانست.

پهلوانیان با قدردانی از خدمات احمد میرزایی، تخصص، اخلاق، تلاش و سعه صدر او را شایسته تجلیل دانست و با اشاره به ذهن ساختارمند، نگاه دانشگاهی، توان طراحی و برنامه‌ریزی وحید حیاتی، ابراز امیدواری کرد حضور وی به پیشرفت معاونت صدا و شبکه‌های رادیویی کمک کند.

شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما، با اشاره به سابقه طولانی همکاری با احمد میرزایی، از دقت و تخصص او در بررسی نرخ‌نامه‌ها، شاخص‌ها و مسائل بودجه‌ای سازمان قدردانی کرد و توان کارشناسی وی را کمک‌حال شبکه‌های رادیویی دانست.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاش‌های احمد میرزایی، مدیر سابق اداره‌کل طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، تجلیل شد و وحید حیاتی به عنوان مدیر جدید این اداره‌کل معرفی شد.