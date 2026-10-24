به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت قنات‌های تاریخی دشت ورامین اظهار کرد: این دشت در گذشته ۳۶۰ رشته قنات داشت، اما به گفته وی، کاهش بارش‌ها و احداث سدهای لتیان و ماملو موجب شده است که امروز تنها یک رشته قنات با قدمتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال باقی بماند.

وی افزود: قنات حصارک از داخل قلعه تاریخی ایرج، متعلق به دوره ساسانی، در شمال ورامین سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی حدود سه‌ونیم کیلومتر، از محدوده میدان شهدای خلبان در حصارک از زیر زمین خارج می‌شود. همچنین ۱۰۵ میله چاه این قنات همچنان سالم باقی مانده است.

تاجیک با اشاره به نقش این قنات در تأمین آب کشاورزی منطقه گفت: قنات حصارک پیش از این با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه، معادل حدود پنج سنگ آب، آب موردنیاز نزدیک به ۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی روستای حصارک ورامین را تأمین می‌کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین با تأکید بر اهمیت تاریخی این اثر خاطرنشان کرد: پرونده قنات حصارک برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تهیه شده و پیگیری‌های لازم برای ثبت آن با هدف حفاظت از این میراث تاریخی در حال انجام است.