  1. استانها
  2. تهران
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

کاهش قنات‌های دشت ورامین از ۳۶۰ رشته به یک قنات

کاهش قنات‌های دشت ورامین از ۳۶۰ رشته به یک قنات

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین از کاهش شمار قنات‌های دشت ورامین از ۳۶۰ رشته به یک قنات تاریخی با قدمت بیش از ۲۵۰۰ سال خبر داد که پرونده آن برای ثبت ملی تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت قنات‌های تاریخی دشت ورامین اظهار کرد: این دشت در گذشته ۳۶۰ رشته قنات داشت، اما به گفته وی، کاهش بارش‌ها و احداث سدهای لتیان و ماملو موجب شده است که امروز تنها یک رشته قنات با قدمتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال باقی بماند.

وی افزود: قنات حصارک از داخل قلعه تاریخی ایرج، متعلق به دوره ساسانی، در شمال ورامین سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی حدود سه‌ونیم کیلومتر، از محدوده میدان شهدای خلبان در حصارک از زیر زمین خارج می‌شود. همچنین ۱۰۵ میله چاه این قنات همچنان سالم باقی مانده است.

تاجیک با اشاره به نقش این قنات در تأمین آب کشاورزی منطقه گفت: قنات حصارک پیش از این با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه، معادل حدود پنج سنگ آب، آب موردنیاز نزدیک به ۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی روستای حصارک ورامین را تأمین می‌کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین با تأکید بر اهمیت تاریخی این اثر خاطرنشان کرد: پرونده قنات حصارک برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تهیه شده و پیگیری‌های لازم برای ثبت آن با هدف حفاظت از این میراث تاریخی در حال انجام است.

کد مطلب 6988394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها