به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از صادرات ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی شهرستان مراغه به خارج از کشور در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و از پیش‌بینی برداشت حداکثر ۳۵۰ هزار تن سیب در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی مراغه اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال، انواع محصولات کشاورزی این شهرستان به کشورهای همسایه صادر شده است که نشان‌دهنده ظرفیت تولیدی منطقه و ضرورت توسعه بازارهای صادراتی است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه با تأکید بر نقش صادرات در رونق اقتصادی بخش کشاورزی گفت: گسترش بازارهای خارجی علاوه بر فراهم کردن زمینه فروش محصولات، به حمایت از کشاورزان و باغداران، افزایش ارزش اقتصادی تولیدات و تقویت درآمد فعالان این بخش کمک می‌کند.

خرسندی توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات کشاورزی مراغه در بازارهای خارجی را از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از توان تولیدی منطقه برای تقویت صادرات تأکید کرد.

برداشت سیب مراغه تا پایان آبان ادامه دارد

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آغاز فصل برداشت سیب در باغ‌های مراغه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن سیب از ۱۸ هزار هکتار باغ این شهرستان برداشت شود.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت سیب از اواسط مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود برداشت این محصول در بازه زمانی یادشده زمینه اشتغال مستقیم حدود ۳۰ هزار نفر را فراهم کند.

خرسندی با تأکید بر ضرورت توجه به بازاریابی در کنار تولید، ارتقای جایگاه سیب مراغه را از برنامه‌های جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد و گفت: در کنار نظارت بر کیفیت برداشت، برنامه‌ریزی برای معرفی بهتر این محصول و توسعه بازارهای آن دنبال می‌شود.

برگزاری جشنواره سیب با هدف برندسازی

مدیر جهاد کشاورزی مراغه برگزاری جشنواره سیب این شهرستان را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت جایگاه این محصول عنوان کرد و افزود: این جشنواره با هدف برندسازی سیب مراغه و جذب سرمایه‌گذاران و تجار داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

به گفته خرسندی، تقویت زنجیره ارزش سیب و معرفی این محصول به بازارهای جهانی از اهداف این برنامه است؛ رویکردی که می‌تواند در کنار ظرفیت بالای تولید، به توسعه بازار فروش و افزایش ارزش اقتصادی محصول باغداران مراغه کمک کند.