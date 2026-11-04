به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز افشانی صبح چهارشنبه از هماهنگی برای ساماندهی خرید سیب صنعتی و درجه چهار در مراغه و سایر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، تعاون روستایی و واحدهای فرآوری سیب برای خرید محصول باغداران وارد عمل می‌شوند.

افشانی با بیان اینکه واحدهای فرآوری برای خرید محصول محدودیتی از نظر میزان اعلام نکرده‌اند، تصریح کرد: باغداران می‌توانند از طریق این واحدها نیز محصول خود را عرضه کنند.

وی هدف از این اقدامات را تسهیل فروش سیب صنعتی، کاهش نگرانی باغداران و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: ایجاد مسیرهای مشخص برای خرید و جمع‌آوری محصول می‌تواند مانع انباشت سیب در حاشیه جاده‌ها و معابر عمومی شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان تعاون روستایی و صنایع تبدیلی برای بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای فرآوری تأکید کرد و افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها زمینه جذب سیب صنعتی و جلوگیری از هدررفت محصول باغداران را فراهم می‌کند.