به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شامگاه پنجشنبه در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر با تأکید بر نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: استمرار تولید محصولات کشاورزی و تأمین پایدار مواد غذایی، به تلاش کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های تولید و فرآوری وابسته است.

وی با اشاره به جایگاه حبوبات در سبد غذایی خانوارها، این محصولات را یکی از منابع مهم تأمین پروتئین دانست و افزود: حبوبات علاوه بر ارزش غذایی، در تناوب کشت با غلات نیز نقش دارند و می‌توانند به بهبود بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و پایداری تولید کمک کنند.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های آذرشهر در تولید و فرآوری حبوبات، توسعه فعالیت‌های مرتبط با این محصولات را فرصتی برای افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: ارتباط مؤثر میان کشاورزان، واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی می‌تواند زمینه عرضه محصول با کیفیت بهتر، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و افزود: گسترش ظرفیت‌های فرآوری، به‌ویژه در محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها از طریق واردات تأمین می‌شود، می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی در تعیین الگوی کشت، بر انتخاب محصولات متناسب با ظرفیت‌های مناطق مختلف تأکید کرد. به گفته وی، در منطقه حوضه دریاچه ارومیه باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منابع موجود، برای توسعه کشت محصولات مناسب از جمله نخود برنامه‌ریزی شود.

فتحی یکی از راهکارهای حمایت از کشاورزان و ایجاد ثبات در تولید را توسعه کشت قراردادی دانست و اظهار کرد: در این الگو، هماهنگی میان کشاورزان و مجموعه‌های خریدار یا فرآوری‌کننده می‌تواند زمینه پشتیبانی مالی و تدارکاتی از مراحل مختلف تولید، از کاشت و داشت تا برداشت محصول را فراهم کند.

وی افزود: تقویت این نوع همکاری‌ها به کشاورزان کمک می‌کند با اطمینان بیشتری برای تولید برنامه‌ریزی کنند و صنایع فرآوری نیز از تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود اطمینان بیشتری داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید حبوبات را از الزامات توسعه اقتصادی این بخش دانست؛ رویکردی که می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، به حمایت از تولیدکنندگان، بهبود بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.