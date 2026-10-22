تولید بیش از ۹۸ درصد لپه کشور در آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله مطلبی شامگاه پنجشنبه در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: بخش مهمی از تولید لپه کشور در آذرشهر انجام می‌شود و فعالان این حوزه با تلاش مستمر در رونق اقتصادی شهرستان، استان و کشور نقش دارند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجموعه حبوبات آذرشهر با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده یک همت، گفت: این طرح با مشارکت اصناف، اتحادیه لپه و خشکبار و شهرداری آذرشهر اجرا می‌شود و می‌تواند زمینه تقویت جایگاه تجاری این شهرستان را فراهم کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی توسعه زیرساخت‌های شهری را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی شهروندان دانست و افزود: در آذرشهر طرح‌هایی در حوزه گشایش مسیرها و معابر، آسفالت‌ریزی خیابان‌ها و ایجاد زیرساخت‌های خدماتی در حال اجراست.

مطلبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و خشکبار آذرشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های این شهرستان برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح‌های اقتصادی و شهری، زمینه گسترش فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و تجارت محصولات کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز شهروندان را فراهم کند.