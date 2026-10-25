عماد محمدزاده، فعال حوزه کارگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد کارگران در شهریورماه ۱۴۰۵ اعتراض کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی اظهار کرد: در شرایطی که قدرت خرید خانوارهای کارگری به‌شدت تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری قرار گرفته است، انتظار می‌رود شورای عالی کار با مسئولیت‌پذیری بیشتر، موضوع بازنگری دستمزدها را در دستور کار قرار دهد.

محمدزاده تأکید کرد: دستمزد کارگران نباید صرفاً در ابتدای سال مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، لازم است امکان بازنگری دستمزد در طول سال نیز به‌صورت جدی بررسی شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه کارگری و سفره خانوارها وارد کند.

رئیس کانون انجمن‌های کارگری استان خراسان رضوی با انتقاد از برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار در شهریورماه برای بررسی مجدد دستمزدها، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه درباره علت تشکیل نشدن این جلسه شد و افزود: نمایندگان کارگران انتظار دارند مطالبات معیشتی آنان به‌طور جدی شنیده شود و تصمیم‌گیری درباره دستمزد، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های سبد معیشت خانوار باشد.

وی همچنین بر ضرورت حضور مؤثر نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار تأکید کرد و خواستار تعیین زمان مشخص برای برگزاری جلسات و بررسی کارشناسی وضعیت دستمزدها شد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: معیشت کارگران موضوعی نیست که بتوان رسیدگی به آن را به تعویق انداخت. انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار، اقدام به‌موقع، گفتگوی سه‌جانبه و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند از کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کند و شرایط زندگی شایسته‌تری را برای آنها و خانواده کارگران فراهم آورد.