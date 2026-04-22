به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری با محوریت هفته کار و کارگر با حضور علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در ابتدای این نشست، گفت: امام در توصیفی که از مقام کارگر داشتند، گفت خدا هم کارگر است؛ یعنی بالاترین موقعیت را برای این جامعه تعریف کردند.

وی افزود: مناسبت هفته کارگر روز اول مه میلادی مصادف با ۱۱ اردیبهشت است. این روز نیز به دلیل اتفاقی است که در آمریکا و در قیام معدنچی‌ها در این کشور بوده است. در واقع مظلوم‌ترین و سختکوش‌ترین کارگران، معدنچی‌ها هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته کارگر، ادامه داد: تجلیل از زنان کارگر، کارگران قراردادی و.. و نیز رسیدگی به خواسته‌های آنها از جمله امنیت شغلی در دستور کار جامعه کارگری در این هفته است.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع مسکن کارگری اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون کار یکی از مسائل مهم جامعه کارگری تامین مسکن است. قرار است با توجه به گرانی مسکن و مشکلات کارگران، موضوع مسکن کارگری پیگیری و تقویت شود.

دبیر کل خانه کارگر اظهار امیدواری کرد در این راستا جنبش مناسبی تا سال آینده چه از نوع مسکن سازمانی و چه تعاونی کمک‌کننده این هدف باشد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه تامین مسکن کارگری زمین است، تصریح کرد: استقبال خوبی از سوی برخی کارفرمایان در این بخش شده است. اگر نهادهای دولتی همراهی کنند، تولید انبوه محقق می‌شود.

وی توضیح داد: حدود ۳۰ درصد خالص درآمد کارگران برای مسکن می‌رود که معادل یک‌سوم درآمد آنها است.

موانع اجرای قانون دستمزد

محجوب در ادامه سخنان خود به موضوع تعیین حداقل مزد کارگری اشاره کرد و گفت: امسال عدد نسبتا خوبی در افزایش حداقل مزد کارگران اعمال شد اما، هنگامی که اتفاقات خوبی در تصمیم‌گیری‌ها رخ می‌دهد، اجرای آن با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود و فشارهایی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال آمد، سبب شد تا ابلاغ دستمزد ۱۴۰۵ با یک ماه تاخیر انجام شود.

وی افزود: موضوع نرخ تورم آنقدر تلخ است که حتی پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ تورم ۳ رقمی باشد. موضوع شفاف و روشن است و مسئولان دولتی قطعا این موضوع را درک می‌کنند؛ لذا در این راستا باید بن کارگری احیا شود.

این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: حق مسکن و تامین معیشت جامعه کارگری دو مسئله اساسی در این حوزه است.

اعمال قانون در خصوص عدم تمکین در خصوص مصوبه دستمزد

محجوب درباره اینکه برخی از کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد به قانون تمکین نمی‌کنند، عنوان کرد: امسال جلسات متعددی از سوی جامعه کارگری با کارفرمایی برگزار شد. هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از موضوع قانون فرار کند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مسئولیت اجرا را برعهده دارد؛ البته ما هم توصیه می کنیم در شرایط فعلی همه به قانون تمکین کنند.

وی اظهار کرد: در این راستا اداره کار مکلف به رسیدگی موضوع و تشکیل پرونده برای کسانی است که از قانون تمکین نمی‌کنند.

تاکنون ۱۳۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند

دبیر کل خانه کارگر با اشاره به آمار بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد: هنوز آمار دقیقی در این خصوص گزارش نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه تا ۱۳۰ هزار نیروی کار برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند.