۴۰ روز گذشت و مصوبه مزد ابلاغ نشد

یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: تعیین حداقل مزد سالانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار کار و تضمین حداقل‌های معیشتی نیروی کار است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار (سبد معیشتی) تعیین کند. در سال ۱۴۰۵، تأخیر حدود ۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی، پیامدهایی فراتر از روابط مستقیم کارگر و کارفرما ایجاد کرده و بر مستمری بازنشستگان، محاسبات بیمه‌ای، برنامه‌ریزی اقتصادی بنگاه‌ها و اعتماد نهادی در روابط کار تأثیر گذاشته است.

این گزارش تلاش می‌کند پیامدهای این تأخیر را از منظر حقوق کار، اقتصاد نیروی کار، نظام تأمین اجتماعی و استانداردهای بین‌المللی کار بررسی کند.

۱. مقدمه

حداقل مزد در نظام‌های حقوق کار به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نیروی کار شناخته می‌شود. در ایران، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به دو شاخص تعیین کند:

الف. نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی

ب. هزینه تأمین معیشت یک خانوار کارگری

این رویکرد با اصول مندرج در مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار درباره تعیین حداقل مزد نیز هم‌راستا است؛ مقاوله‌نامه‌ای که بر ضرورت توجه هم‌زمان به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی کارگران تأکید می‌کند.

با توجه به نقش محوری حداقل مزد در تعیین بسیاری از متغیرهای اقتصادی و بیمه‌ای، فاصله زمانی طولانی میان تصویب و ابلاغ رسمی مصوبه مزدی می‌تواند موجب شکل‌گیری وضعیت «عدم قطعیت مقرراتی» در بازار کار شود. تأخیر حدود ۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، نمونه‌ای از چنین وضعیتی است که دامنه اثر آن فراتر از محیط کارگاه‌ها رفته و میلیون‌ها نفر را درگیر کرده است.

۲. پیامدهای حقوقی و ساختاری تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی

افزایش ابهام حقوقی در روابط کار

در نظام حقوق کار، قطعیت و شفافیت مقررات یکی از اصول اساسی تنظیم روابط کار است. هنگامی که مصوبه حداقل مزد در زمان مقرر ابلاغ نمی‌شود:

- کارفرمایان از مبنای دقیق محاسبه حقوق و مزایا در ماه‌های ابتدایی سال اطلاع ندارند.

- کارگران نیز نسبت به میزان واقعی استحقاق مزدی خود در وضعیت نامطمئن قرار می‌گیرند.

این شرایط می‌تواند منجر به افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی شود و بار بیشتری بر هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار تحمیل کند.

اختلال در سازوکار بیمه و محاسبات تأمین اجتماعی

مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند حق بیمه کارگران را بر مبنای دستمزد مصوب پرداخت کنند.

از سوی دیگر، بسیاری از مزایای بیمه‌ای و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به حداقل مزد وابسته است.

بنابراین تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی می‌تواند باعث شود:

- لیست‌های بیمه با مبنای موقت تنظیم شوند

- نیاز به اصلاحات بعدی در محاسبات ایجاد شود

- احتمال مغایرت در سوابق بیمه‌ای افزایش یابد

این وضعیت علاوه‌بر افزایش هزینه‌های اداری برای کارفرمایان، پیچیدگی‌های اجرایی برای نظام بیمه‌ای ایجاد می‌کند.

۳. پیامدهای اقتصادی برای کارگران

کاهش نقدینگی خانوارهای کارگری در آغاز سال

فروردین ماه برای بسیاری از خانوارهای کارگری دوره‌ای با افزایش هزینه‌ها است. هزینه‌هایی مانند:

- مخارج مرتبط با آغاز سال

- افزایش اجاره‌بها

- هزینه‌های خوراکی و حمل‌ونقل

در شرایطی که مزد جدید هنوز ابلاغ نشده، پرداخت دستمزد بر اساس نرخ سال قبل انجام می‌شود.

حتی اگر افزایش مزد بعداً عطف به ماسبق اعمال شود، فشار نقدینگی در دوره ابتدایی سال قابل جبران کامل نیست.

تأثیر مستقیم بر بیش از ۵.۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی

افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارتباط مستقیم با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار دارد.

مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، مستمری‌ها باید متناسب با افزایش هزینه زندگی مورد بازنگری قرار گیرند. در عمل، یکی از مهم‌ترین مبانی این بازنگری، مصوبه حداقل مزد است.

بنابراین تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی موجب می‌شود:

- تعیین تکلیف افزایش مستمری بیش از ۵.۵ میلیون بازنشسته با تأخیر مواجه شود

- برنامه‌ریزی مالی خانوارهای بازنشسته دچار ابهام شود

- معیشت میلیون‌ها نفر از اعضای خانواده این بازنشستگان تحت تأثیر قرار گیرد

۴. فاصله میان مصوبه مزدی و واقعیت تورمی سال ۱۴۰۵

تعیین مزد بر اساس شرایط تورمی ۱۴۰۴

مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بر پایه شاخص‌های تورمی سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است. این در حالی است که گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد:

- تورم برخی اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است

- بازار مسکن با افزایش شدید قیمت و اجاره مواجه شده است

- هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۵ به طور کامل در محاسبات لحاظ نشده است

در چنین شرایطی شکاف میان مبنای محاسبه مزد و واقعیت هزینه‌های جاری زندگی افزایش می‌یابد.

۵. اثرات ارتباطات رسمی و اعلام‌های پیشینی بر اعتماد نهادی

در زمستان ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از اعلام‌های رسمی درباره مصوبه مزدی مطرح شد، از جمله:

- اعلام وزیر کار در رسانه ملی به عنوان یک «خبر خوش»

- ارسال پیامک رسمی KHABAR درباره تصویب افزایش مزد

- اعلام افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان پس از دو سال ثبات این مزایا

- طرح موضوع افزایش دستمزد کارگران بیش از یک‌بار در سال به دلیل شرایط تورمی

با وجود این اعلام‌ها، مصوبه مزدی همچنان در مرحله ابلاغ باقی مانده است. در مطالعات روابط صنعتی، فاصله میان اطلاع‌رسانی رسمی و اجرای عملی تصمیمات می‌تواند بر اعتماد نهادی اثر بگذارد.

در ادبیات روابط کار، اعتماد نهادی یکی از مؤلفه‌های مهم ثبات اجتماعی در بازار کار محسوب می‌شود و کاهش آن می‌تواند حساسیت گروه‌های ذی‌نفع نسبت به تصمیمات آتی را افزایش دهد.

این موضوع همچنین با اصول مطرح‌ شده در مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار درباره مشورت سه‌جانبه مرتبط است که بر ضرورت شفافیت و هماهنگی در تصمیمات حوزه کار تأکید دارد.

۶. تحلیل عددی افزایش دستمزد و نسبت آن با خط فقر

بررسی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد

بر اساس اطلاعات موجود:

- حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون تومان بوده است

- با افزایش حدود ۶۰ درصدی، این رقم به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد

اگرچه این افزایش از نظر درصدی قابل توجه به نظر می‌رسد، اما تحلیل اقتصادی دستمزد نشان می‌دهد که ارزیابی واقعی باید بر اساس قدرت خرید و هزینه‌های معیشتی انجام شود.

فاصله مزد با خط فقر

بر اساس برخی داده‌های رسمی سال ۱۴۰۳:

- خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام شده بود.

با توجه به روند تورم و افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک و خدمات، برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۵ ممکن است بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در این چارچوب:

- حداقل دستمزد حدود ۱۷ میلیون تومان در برابر خط فقر بیش از ۵۰ میلیون تومان قرار دارد که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان درآمد حداقلی و هزینه‌های معیشتی است.

در ادبیات اقتصاد کار، این فاصله به‌عنوان شکاف معیشتی دستمزد شناخته می‌شود.

۷. اختلال در سامانه جامع روابط کار و پیامدهای آن

سامانه جامع روابط کار یکی از زیرساخت‌های اصلی دولت الکترونیک در حوزه کار است و بسیاری از خدمات از طریق آن ارائه می‌شود؛ از جمله:

- ثبت شکایات کارگری

- پیگیری پرونده‌ها

- ثبت قراردادهای کار

- خدمات بیمه بیکاری

در دوره اخیر گزارش‌هایی از عدم دسترسی گسترده به این سامانه مطرح شده است. این مسئله موجب شده:

- ثبت برخی پرونده‌ها به صورت فیزیکی و دستی انجام شود

- زمان رسیدگی به اختلافات افزایش یابد

- مراجعات حضوری بیشتر شود

- فرآیندهای اداری با نوعی اطاله و فرسایش بروکراتیک مواجه شوند

در شرایطی که مصوبه مزدی نیز با تأخیر ابلاغ شده است، اختلال در این سامانه می‌تواند پیچیدگی‌های اداری روابط کار را افزایش دهد.

سخن پایانی

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد تأخیر حدود ۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ پیامدهایی چندبعدی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. مهم‌ترین نتایج عبارت‌اند از:

- ایجاد عدم قطعیت حقوقی در روابط کار

- تأخیر در تعیین تکلیف افزایش مستمری بیش از ۵.۵ میلیون بازنشسته

- افزایش شکاف میان مزد مصوب و هزینه واقعی معیشت

- اثرگذاری بر اعتماد نهادی در روابط کار

- استمرار فاصله قابل توجه میان حداقل دستمزد و خط فقر

- تشدید مشکلات اداری به دلیل اختلال در سامانه جامع روابط کار

از منظر حقوق کار و استانداردهای بین‌المللی، زمان‌بندی دقیق در تعیین و ابلاغ حداقل مزد یکی از مؤلفه‌های مهم ثبات بازار کار است. هرگونه تأخیر در این فرآیند می‌تواند آثار اقتصادی، اجتماعی و اداری گسترده‌ای به همراه داشته باشد.