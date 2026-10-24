به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در نشست شورای زکات استان سمنان در دفتر خود ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و فعالان حوزه زکات، افزایش مشکلات معیشتی و شمار مددجویان را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به سختی های معیشتی و تنگناهای متعدد اقتصادی، تعداد افرادی که برای دریافت کمک و حمایت مراجعه می‌کنند، افزایش یافته و نیاز به رسیدگی و حمایت بیشتر از اقشار نیازمند بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات و بازدیدهای میدانی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از جمله بازدید از منازل خانواده‌های نیازمند و ایتام در مناطق محروم استان، مصوبات و تلاش‌های دلسوزانه صورت‌گرفته برای رفع مشکلات این خانواده‌ها را شایسته قدردانی دانست و بر ضرورت تداوم این اقدامات تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط شرعی در جمع‌آوری و مصرف زکات اظهار کرد: در مواردی که افراد، زکات مستحبی یا کمک‌های خیرخواهانه خود را برای مصرف مشخصی پرداخت می‌کنند، باید امانت‌ داری طور کامل رعایت شود و کمک‌ ها در همان مسیر تعیین شده به مصرف برسد.

مطیعی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی در برابر اعتماد و حسن نیت خیران افزود: افرادی که کمک‌های خود را برای هدف مشخصی اختصاص می‌دهند، انتظار دارند ثمره کمک‌های خود را مشاهده کنند؛ بنابراین، مسئولان باید به نحوه هزینه کرد این کمک‌ها توجه داشته باشند و از مصرف آنها در مواردی غیر از هدف تعیین شده خودداری کنند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق دیگران در فعالیت‌های اقتصادی و امور خیر، ضروری است، خاطرنشان کرد: نباید برای افزایش یا گسترش فعالیت‌ها، حق استان یا شهرستان دیگری نادیده گرفته یا جا به جا شود؛ چراکه رعایت نکردن این حقوق حتی با هدف کسب درآمد بیشتر، موجب از بین رفتن برکت کار خواهد شد

امام جمعه سمنان همچنین با اشاره به ظرفیت خیران برای کمک به نیازمندان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره نحوه مصرف کمک‌ها تأکید کرد و گفت: خیران و نیکوکاران بسیاری از داخل و حتی خارج از کشور آمادگی مشارکت در امور خیر را دارند و در صورت جلب اعتماد آنان در موضوع محل هزینه کرد کمک‌های خیریه، می‌توان زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم کرد.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق محروم اظهار کرد: محروم بودن مناطق، نباید موجب شود از کیفیت ارائه خدمات جهادی کاسته شود، لازم است خدمات ارائه‌شده به نیازمندان با کیفیت مناسبی دنبال شود.