نحوه مصرف زکات در استان سمنان شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای زکات استان سمنان با بیان اینکه زکات یک امر معنوی است، تاکید داشت: با پرداخت زکات و فطریه بدون شک برکت آن نیز به زندگی ما خواهد آمد.

وی با بیان اینکه زکات نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به جامعه اهمیت می‌دهد، افزود: بنا بر احادیث و آیات قرآن، زکات فطره از زکات نماز نیز مقدم تر است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه کسانی که فطریه را پرداخت نکنند روزه آنها نیز کامل نخواهد بود، گفت: این امر نشان دهنده اهمیت زکات در دین مبین اسلام و سفارش‌های مکرر برای آن و همچنین نگاه ویژه به نیازمندان است.

مطیعی با بیان اینکه ستاد گزارش زکات‌های دریافت شده در سال‌های قبل و امسال و نحوه مصرف آن را ارائه و روشن سازی کنند، گفت: زکات در واقع یک حکم اجتماعی برای کمک به نیازمندان محسوب می‌شود.

احمد ریواده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: با توجه به وجود ۱۲۰ مرکز خیریه رسمی در سطح استان و دیگر مراکز خیّری، این ظرفیت متعهد باید هماهنگ شوند تا یک گزارش کامل و جامع به شورای زکات ارائه شود.

وی افزود: در سراسر شهرستان‌های استان سمنان شوراهای زکات، تیم‌های نظارتی و بازرسی خود را مأمور کنند تا بر اخذ مجوز گروه‌هایی که زکات را دریافت می‌کنند تاکید و نظارت کنند.