لندکروز قاچاق پس از تعقیب و گریز در همدان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه شنبه اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطارهای قانونی پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در مسافتی معین ماموران موفق شدند خودرو را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در بررسی مدارک و استعلام‌های انجام شده از سامانه‌های مربوطه مشخص شد این خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

سردار نجفی با اشاره به ارزش ریالی این محموله قاچاق خاطرنشان کرد: براساس ارزیابی کارشناسان ارزش خودروی مکشوفه ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با پدیده قاچاق کالا و خودرو از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک یا فعالیت در زمینه قاچاق مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.