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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

لندکروز قاچاق پس از تعقیب و گریز در همدان توقیف شد

لندکروز قاچاق پس از تعقیب و گریز در همدان توقیف شد

همدان- فرمانده انتظامی همدان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی لندکروز قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه شنبه اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطارهای قانونی پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در مسافتی معین ماموران موفق شدند خودرو را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در بررسی مدارک و استعلام‌های انجام شده از سامانه‌های مربوطه مشخص شد این خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

سردار نجفی با اشاره به ارزش ریالی این محموله قاچاق خاطرنشان کرد: براساس ارزیابی کارشناسان ارزش خودروی مکشوفه ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با پدیده قاچاق کالا و خودرو از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک یا فعالیت در زمینه قاچاق مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6988446

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