۱۵ هزار پرونده تخلف تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد

به گزارش خبرگزازی مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای امسال ۱۷ هزار و ۲۰۸ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۱۵ هزار و ۸۶۴ فقره از این پرونده ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده ۱۱ هزار و ۲۶۵ فقره پرونده با محکومیت ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، تعداد سه هزار و ۸۹۴ فقره پرونده با محکومیت ۴۷ هزار و ۹۲۶ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۷۰۵ فقره پرونده با محکومیت ۸۵ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت،دارو و درمان است.

نجف زاده همچنین از صدور مجازاتهای غیر نقدی از قبیل ضبط کالا و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف،حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

وی از تشکیل ۲هزار و ۱۱۴ اکیپ گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی به همراه دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال اظهار کرد: از تعداد ۱۳ هزار و ۵۳ واحد بازرسی شده برای چهار هزار و ۶۲۴ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۲۹۲ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.