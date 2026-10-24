کشف ۵۲ تن سنگ معدنی قاچاق در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود علی‌بخشی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون‌ها ۵۲ تن سنگ معدنی کلوخه فرومنگنز فاقد مجوز قانونی و معدنی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان ارزش سنگ‌های معدنی قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

علی‌بخشی، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.