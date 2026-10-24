کشف ۱۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در اجرای طرح سراسری مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارشی مبنی بر استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) در یکی از محلات بندرلنگه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و با تشکیل تیم عملیاتی به همراه مأموران پلیس آگاهی بندرلنگه و نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های موردنظر اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، ادامه داد: در بازرسی از دو منزل مسکونی ۱۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط شد.

عزتی با اشاره به برآورد ارزش تجهیزات کشف شده، گفت: برابر نظر کارشناسان اقتصادی ارزش این دستگاه‌ها ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالکان دستگاه‌های غیرمجاز برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف به شبکه برق از مصادیق قاچاق کالا محسوب می‌شود، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه تجهیزات استخراج رمز ارز که موجب آسیب به زیرساخت‌های شبکه برق کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

عزتی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در استان موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.