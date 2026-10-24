بازگشت به ورزشگاه غدیر بعد از ۱۷ ماه حس خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه امروز شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: بازی سختی مقابل تیمی داریم که بازیکنان جوان و مربی بسیار باهوشی دارد. حریف را آنالیز کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم نقاط قوتش را کنترل کنیم تا با ارائه یک بازی خوب به پیروزی برسیم.

وی درباره احتمال تغییر کادر فنی و مطرح شدن گزینه‌هایی برای جانشینی او توضیح داد: دست باشگاه برای هر تغییری باز است، اما تاکنون هیچ‌کس از باشگاه با من صحبت نکرده است. مدیرعامل برای مذاکره و اینکه بتوانیم با آرامش و احترام از هم جدا شویم، اختیار دارد.

خلیفه‌اصل افزود: بسیار خوشحالم که پس از ۱۷ ماه می‌توانیم در ورزشگاه غدیر میزبانی کنیم. روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و از بازیکنانم تشکر می‌کنم که در کنار هم اتفاق‌های خوبی را رقم زدند؛ هرچند شکست‌هایی هم داشتیم و آن دوره را پشت سر گذاشته‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: اگر لیگ پس از هفته هفتم تعطیل نمی‌شد، روند بهتری را طی می‌کردیم اما هفته به هفته بهتر می‌شویم. مطمئنم با حمایت هواداران و انرژی مثبتی که به تیم می‌دهند، می‌توانیم بازی خوبی انجام دهیم و به نتیجه برسیم. از مردم خوزستان می‌خواهم برای حمایت از تیم به ورزشگاه بیایند.

وی ادامه داد: در لیگ برتر بازی می‌کنیم تا به تیم ملی کمک کنیم اما اگر تعطیلی لیگ اتفاق نمی‌افتاد، روند تیم ما بسیار بهتر می‌شد.

خلیفه‌اصل، درباره بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال خوزستان در ابتدای فصل عنوان کرد: در سه هفته ابتدایی نتوانستیم از بازیکنانی که جذب کرده بودیم استفاده کنیم و با کمبود بازیکن مواجه شدیم. اضافه شدن بازیکنان و هماهنگ شدن آنها نیز زمان برد.

او افزود: پیش از آغاز لیگ با دو یا سه بازیکن قرارداد امضا کردیم، اما در قرارداد آنها بندی وجود داشت که اگر تا زمان مشخصی پنجره باشگاه باز نشود و نتوانند بازی کنند، اجازه جدایی داشته باشند. متأسفانه این بازیکنان از تیم جدا شدند و همین موضوع دست ما را تنگ کرد. به همه بازیکنانم اعتقاد دارم و مطمئنم در آینده نتایج بهتری می‌گیریم. تقریباً بازی‌های سخت‌مان را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم از این پس نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: اعتقاد من این است که فوتبال برای جوانان است و به آنها اعتماد می‌کنم. جوانگرایی فلسفه من و باشگاه است و از این مسیر درآمدزایی خوبی داشته‌ایم. همه می‌دانیم استقلال خوزستان مشکلات مالی زیادی دارد اما با ترانسفر بازیکنان توانستیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم. اگر بازیکن ترانسفر نمی‌کردیم، اکنون استقلال خوزستان در لیگ یک بازی می‌کرد.