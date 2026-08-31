اخباری: چادرملو و استقلال خوزستان هر دو محکوم به برد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال خوزستان اظهار داشت: با توجه به شرایطی که برای شروع لیگ وجود داشت، هر دو تیم استقلال خوزستان و چادرملو شرایطی دارند که برای پیروزی باید تلاش کنند و هر دو تیم محکوم به برد هستند. این موضوع کمک می‌کند تا فردا شاهد یک بازی خوب باشیم.

وی با تمجید از عملکرد امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، گفت: مقابل تیم خوب خوزستان بازی داریم که امیر خلیفه‌اصل واقعاً با این تیم شاهکار کرده است. او از سال گذشته در کشف استعدادها بی‌نظیر بوده و واقعاً می‌توان از این مربی در سطح ملی برای استعدادیابی و تیم‌سازی استفاده کرد. تیم‌سازی پروسه سختی است که امیر خلیفه‌اصل آن را به بهترین شکل انجام می‌دهد.

سرمربی چادرملو ادامه داد: همیشه به باشگاه استقلال خوزستان و مدیریت این باشگاه، به‌خصوص آقای ابوالقاسم‌پور، تبریک می‌گویم که پنجره نقل‌وانتقالاتی این تیم باز شد و اقدامات بزرگی انجام دادند. به همین خاطر فردا مطمئناً شاهد یک تقابل تاکتیکی بین دو تیم خواهیم بود. این بازی برای ما قطعاً از دیدارهای گذشته سخت‌تر است و سعی می‌کنیم با صحبت‌هایی که با بازیکنان داشته‌ایم، روز سختی را برای تیم استقلال خوزستان رقم بزنیم.

اخباری در پاسخ به پرسشی درباره تغییر دبیرکل فدراسیون فوتبال و اینکه آیا این اتفاق می‌تواند شرایط حضور چادرملو در آسیا را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.

وی درباره گل نزدن چادرملو در بازی‌های ابتدایی فصل و مشکل اصلی تیمش اظهار داشت: ما خوب شروع نکردیم و نباید بهانه‌جویی داشته باشیم. مقداری به دلیل دیر شروع کردن، بدن‌های بازیکنان آماده نبود و بازی‌های ما نیز تحت تأثیر اتفاقاتی قرار گرفت که شرایط را برایمان سخت کرد. با این حال، هفته گذشته موقعیت‌های خوبی ایجاد کرده بودیم و ان‌شاءالله بتوانیم در این بازی از فرصت‌ها استفاده کنیم.

سرمربی چادرملو درباره شرایط میزبانی این مسابقه نیز گفت: نکته مثبت این است که ما دوست داشتیم مقابل تیم خوزستان در شهر خودش و در حضور هواداران پرشور خوزستانی بازی کنیم. البته این اتفاق سال گذشته هم رخ داد و تا هفته ششم یا هفتم بازی‌هایمان را خارج از استان یزد میزبانی کردیم و در تهران بازی‌های خانگی خود را برگزار کردیم. امیدوارم ورزشگاه آنها نیز هرچه زودتر آماده شود تا بتوانند در داخل شهر خودشان بازی کنند.

اخباری در ادامه با تمجید از استقلال خوزستان گفت: آنها بازیکنان بسیار خوب و بااستعدادی دارند و تیمی دونده و سختکوش هستند. حقیقتاً جایگاه دو تیم در جدول اینجا نیست و انشاالله هر دو تیم به شرایطی که شایسته آن هستند، برسند.

وی در خصوص فشردگی مسابقات لیگ برتر نیز عنوان کرد: به دلیل فشردگی بازی‌ها و اینکه سازمان لیگ به خاطر بازی‌های ملی و همچنین ۱۸ تیمی شدن لیگ مجبور شد مسابقات را فشرده برگزار کند، قطعاً کیفیت بازی‌ها تا اینجا مقداری پایین‌تر از سال گذشته بوده است. از طرفی تیم‌هایی مانند ما نیز دیر شروع کردند و تحت تأثیر مسائل مختلف قرار گرفتند و هنوز تیم‌ها به آمادگی و بلوغ تاکتیکی مورد نظر نرسیده‌اند.

سرمربی چادرملو افزود: شاید از بین ۱۸ تیم لیگ برتر، بیش از نیمی از تیم‌ها هنوز به ترکیب اولیه خود نرسیده‌اند، چراکه جابه‌جایی بازیکنان زیاد بوده است. اگر بررسی کنید، می‌بینید در هر تیم تعداد زیادی بازیکن جابه‌جا شده‌اند و این پروسه تیم‌سازی را زمان‌بر می‌کند. به همین دلیل کیفیت مسابقات هنوز به چیزی که باید برسد، نرسیده است.

اخباری ادامه داد: حتی در برخی تیم‌ها، دو هفته یا ۱۰ روز مانده به آغاز مسابقات، مربی انتخاب شده یا کار خود را شروع کرده است. ما نیز بسیاری از بازیکنان، به‌خصوص بازیکنان خارجی‌مان را حدود یک هفته یا ۱۰ روز مانده به شروع مسابقات در اختیار گرفتیم و آنها به ایران رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید در نظر بگیریم که فصل گذشته لیگ برتر ما ناتمام ماند و حدود پنج ماه پس از آخرین بازی لیگ، نخستین بازی فصل جدید برگزار شد. این موضوع طبیعی است و به مرور شرایط بهتر خواهد شد.

سرمربی چادرملو در پایان گفت: مطمئنم لیگ امسال از یک هفته‌ای به بعد، فکر می‌کنم پس از پشت سر گذاشتن این هفت هفته و با استفاده تیم‌ها از تعطیلی مسابقات، از نظر کیفیت فوتبال بهتر خواهد شد و کیفیت بازی تیم‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.