استمرار تجمعات مردمی ایلام؛حضور مردم بیشتر شد

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم ولایت‌مدار استان در تجمعات شبانه اظهار کرد: این حرکت‌های مردمی در مرحله اول برای حمایت از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: مردم بزرگوار استان همواره پشتیبان نظام هستند تا رژیم جنایتکار و صهیونیست کودک‌کش نتواند کوچک‌ترین لطمه‌ای به این نظام و میهن اسلامی وارد کند.

این مسئول با اشاره به مهم‌ترین دستاورد این اجتماعات تصریح کرد: آنچه که در این تجمعات بسیار حائز اهمیت محسوب می‌شود، وحدت و برابری میان تمام آحاد مردم و مسئولان است که باید این همدلی و انسجام همه‌جانبه را همواره حفظ کنیم.

چراغی‌پور با هشدار به بدخواهان داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم دشمنان کوچک‌ترین نفوذ و نقشی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند؛ چراکه این ملت بزرگ، خانواده‌های معظم شهدا هستند و همواره در پی انتقام خون سرداران و شهدای والامقام خواهند بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای آینده گفت: این تجمعات تا پایان سال ادامه خواهد داشت و از عموم مردم شریف استان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در میدان آیینی ۲۲ بهمن و سایر میادین، اجازه ندهند دشمنان اسلام ذره‌ای رخنه در میان امت اسلامی ایجاد کنند.