به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «هرچی تو بگی» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم و تهیه‌کنندگی مشترک او و محسن آتش‌زمزم، در ادامه نمایش فیلم‌های هفته کودک در فیلم‌نت، امروز یکشنبه ۳ آبان ساعت ۱۸ در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت اکران آنلاین می‌شود.

«هرچی تو بگی» محصول سال ۱۴۰۲ در ژانر درام موزیکال و ویژه کودک و نوجوان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «بچه ها و عروس ها و دامادهای زبل و پول پرست سالارخان، می خواهند برای تصاحب اموالش، او را به خانه سالمندان ببرند؛ غافل از اینکه نوه های زرنگ، دست والدین را خوانده اند و برای نجات پدربزرگ، چنان نقشه های عجیب و غریبی را پیاده می کنند که بیا و ببین!»

رضا بابک، نعیمه نظام‌دوست، بهراد خرازی، سیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، شیما جوهری‌فرد، جمشید صدری، مهدی باقربیگی و استاد حجت‌الله الهیان از بازیگران این فیلم هستند. محمدسام سنایی، مانلی پورکبیریان، ادن شمیان، رادمهر دانایی‌فر و پندار آتش‌زمزم نیز بازیگران کودک این اثرند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، مدیر صدابرداری: فرامرز مختاری مبارکه، صداگذار: میلاد استخری، تدوین: امیرحسین مدرس، سعید زمانی، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، طراح گریم: محمد توکل، آهنگساز: فرهاد صفار، منشی صحنه: مرجان بهرامی، فیلمبردار: یاسر آقاامینی‌ها، عکاس: علیرضا آب آب، شاعر: عبدالجبار کاکایی، راوی: ناهید امیریان، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: افشین سنگ چاپ، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، دستیار تهیه کننده: امیر سلیمیان، جانشین تولید: مهدی چلمغانی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: امیرحسین مدرس، مجری طرح: ابوالفضل آتش زمزم، خوانندگان: رضا بابک، منا عسگری.

برای تماشای این فیلم نیاز به خرید اشتراک نیست و خرید بلیت سینما آنلاین فیلم نت کافی است.

«آنتیک»، «بلیط»، «مشق امشب»، «ماهور»، «کامیون»، «سرریز»، «خانه عروسک: قسمت دوم» از دیگر آثار بخش سینما آنلاین در حوزه فیلم سینمایی، مستند و فیلم تئاتر است.