انتشار تیزر «بورسیه» در آستانه اکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نخستین تیزر رسمی فیلم سینمایی «بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی کامران حجازی همزمان با آغاز پیش‌فروش بلیت‌های این فیلم در سامانه‌های فروش آنلاین منتشر شد.

«بورسیه» از چهارشنبه ۶ آبان‌ با بازی جواد عزتی، امیر جعفری، پانته‌آ پناهی‌ها، پویا لیلایی و عباس جمشیدی‌فر به سینما می‌آید و داستان یک سرقت ناشیانه را در فضایی کمدی و پرحادثه روایت می‌کند.

جواد عزتی و امیر جعفری پس از کمدی‌های «زاپاس» و «اکسیدان» در این فیلم با یکدیگر همبازی شده‌اند. عباس جمشیدی‌فر نیز پس از «تمساح خونی» بار دیگر در کنار جواد عزتی قرار گرفته است و پانته‌آ پناهی‌ها نیز در ماه‌های اخیر، فیلم «استخر» را روی پرده داشته است.

پخش سینمایی و تبلیغات «بورسیه» برعهده دفتر شهر فرنگ است و مخاطبان می‌توانند از هم‌اکنون بلیت اکران آغازین «بورسیه» را از سامانه‌های رسمی فروش بلیت سینما تهیه کنند.

تیزر این فیلم توسط امید میرزایی ساخته شده است.

عوامل فیلم سینمایی «بورسیه» عبارتند از تهیه‌کننده: کامران حجازی، نویسنده و کارگردان: برزو نیک‌نژاد، مجری طرح: پیمان حجازی، مدیر فیلمبرداری: محمد عزت‌خواه، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، مشاور کارگردان: جواد عزتی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح چهره پردازی: عظیم فراین، طراح لباس: آرتا ماهان، مدیرصدابرداری: محمد شاهوردی، مدیر تولید: ابوالفضل لطفی، مدیر برنامه‌ریزی: علی جودی، دستیار اول کارگردان: نوید صلاحی، طراح و سرپرست جلوه‌های بصری: امین پهلوان‌زاده، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی و سارا احترامی، طراح تیتراژ: حامد بارئی طبری، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، دستیار اول فیلمبردار: احمد کاووسی، نور پرداز: صابر کامیان، مدیران تدارکات: نیما فکوری و توماج گودرزی، منشی صحنه: مریم محمدی، فیلمبردار پشت صحنه: شیمانی رئیسی، عکاس: مجید طالبی و باران انوری.