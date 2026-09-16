آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی «آلرژی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، اکران آنلاین فیلم سینمایی «آلرژی» به تهیه‌کنندگی محمد کامبیز دارابی و احمد کاوری و کارگردانی محمد داوود عسکری، از چهارشنبه ۲۵ شهریور در گروه سینمایی «هنروتجربه» و از طریق شبکه نمایش خانگی آغاز می‌شود. فیلم سینمایی «آلرژی» در ژانر درام، حادثه‌ای و جاده‌ای، محصول سال ۱۳۹۹ است و پیش‌ از این در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» به‌ نمایش‌ در آمده است.

این فیلم داستان ۲ زوج را روایت می‌کند که در دوران تحصیل در دانشکده با یکدیگر هم‌کلاس بوده‌اند و برای شرکت در مراسم عروسی یکی دیگر از هم‌کلاسی‌های قدیمی خود، از تهران راهی یکی از روستاهای مرزی می‌شوند، اما در طول مسیر با حوادثی ناخواسته مواجه شده و ناچار به تغییر مسیر می‌شوند.

حسین سلیمانی، سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک پور یادگار، عرفان فرج‌زاده، یلدا درویش، هادی مهدی‌پور، آرش خیری، امیرحسین امین‌زاده، هادی مهدی‌نیا، علی کاشانی، عارف جعفرزاده، یوسف جعفرزاده، افشین مطلب‌زاده و سید علی صالحی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«آلرژی» فیلمی ۹۰ دقیقه‌ای است که از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، در بخش اکران «هنروتجربه» پلتفرم هاشور به‌صورت آنلاین در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید مهرافروز، صدابردار: جعفر علیان، طراح گریم: داریوش صالحیان، تدوین: رضا کرد بچه، موسیقی: پیمان خازنی، طراح صحنه و لباس: حسین عالی‌نژاد، مدیر تولید: آرش زینال خیری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حبیب قلی‌زاده، منشی صحنه: افسانه شیخی، مدیر تدارکات: نادر محمدی و عکاس: سید محمدصادق حسینی.