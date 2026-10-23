به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک مغازه نقره‌فروشی در شهرستان میبد، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، بررسی سرنخ‌های موجود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده، هویت سه سارق غیربومی را شناسایی کردند و در عملیاتی سریع، کمتر از هشت ساعت پس از وقوع سرقت، موفق به دستگیری آنان شدند.

گلمحمدی با اشاره به کشف اموال مسروقه خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ میلیارد ریال اموال سرقت‌شده از مخفیگاه متهمان کشف شده است.

وی سرعت عمل مأموران، اشراف اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و پیگیری مستمر سرنخ‌ها را از عوامل مؤثر در شناسایی و دستگیری سارقان عنوان کرد.