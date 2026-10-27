به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین دهقان بر ضرورت رفع نقاط آسیب‌پذیر، اجرای عملی مصوبات و استمرار نظارت میدانی برای مقابله با تخلفات تأکید کرد.

دهقان با بیان اینکه اقدامات مقطعی پاسخگوی تهدیدهای موجود نیست، اظهار کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، نخستین گام در مقابله با تخلفات است و پیگیری مستمر تا رفع کامل زمینه‌های سوءاستفاده ضرورت دارد.

وی مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، پیشگیری از تردد غیرمجاز اتباع فاقد مجوز و صیانت از امنیت عمومی را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر اجرای دقیق وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

در جریان بازدید میدانی از مسیرهای غیررسمی و نقاط آسیب‌پذیر شهرستان مهریز، بر تسریع اقدامات فنی و اجرایی، تعیین تکلیف نقاط شناسایی‌شده و تداوم نظارت میدانی تأکید شد.

این بازدید با حضور فرماندار، بخشدار، فرماندهان انتظامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهریز انجام شد.