به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در پی گزارش‌های دریافتی درباره خریدوفروش و توزیع غیرمجاز قرص‌های سقط جنین در این شهرستان و توابع آن، با ورود مستقیم دادستانی و انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی، یکی از عوامل توزیع این اقلام شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۰ پک حاوی مجموعاً ۵۰ عدد قرص سقط جنین کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده به زندان معرفی شد.

رضایی با اشاره به ادامه تحقیقات قضایی در این پرونده تصریح کرد: شناسایی سایر عوامل مرتبط و بررسی ابعاد پرونده همچنان در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم با تأکید بر برخورد قانونی با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی و اقدامات غیرقانونی مرتبط با سقط جنین، خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت عمومی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت دنبال می‌شود.