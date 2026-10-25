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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

پیام احمدی نقره خود را تکرار کرد؛ یک مدال طلا از دست رفت

پیام احمدی نقره خود را تکرار کرد؛ یک مدال طلا از دست رفت

پیام احمدی فرنگی کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان با شکست برابر حریف قدرتمند آذربایجانی خود به مدال نقره مسابقات جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم، با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری می‌شود. در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی در مرحله فینال به مصاف الدنیز عزیزلی فرنگی‌کار جمهوری آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به سود به نماینده آذربایجان پایان رسید و پیام احمدی فرنگی کار کشورمان موفق به کسب مدال نقره شد.

پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

احمدی سال گذشته در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال نقره شد.

کد مطلب 6989076
سیده فرزانه شریفی

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