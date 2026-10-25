محمود بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در مقابله با جنگ شناختی و ترکیبی دشمن اظهار کرد: براساس تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بهترین راهکار برای مقابله با هجمه‌های دشمن حضور فعال و مستمر در میدان است و امروز هر هیئت و مسئول هیئتی وظیفه دارد با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران یا پرچم «یا ثارالله الحسین (ع)» در صحنه حاضر شود و مشت محکمی بر دهان دشمنان بزند.

وی درباره برنامه‌های اجراشده در شهرستان فامنین افزود: از نخستین روزهای شهادت رهبر شهید انقلاب با برپایی مواکب، برگزاری راهپیمایی‌ها و سیاه‌پوش کردن سطح شهر با پرچم‌های ایران و عزاداری برنامه‌های خود را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز یکی از مواکب اصلی ما به صورت شبانه مشغول پذیرایی از مردم و حاضران در اجتماعات شهری است.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان فامنین با تشریح ساختار اجرایی این برنامه‌ها گفت: برای ساماندهی بهتر هر شب یک مسجد به عنوان میزبان و یک هیئت به عنوان مجری مراسم معرفی می‌شود و در تمامی ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه اطهار (ع) متولی‌گری امور را به خود مساجد و هیئت‌ها واگذار می‌کنیم تا با خلاقیت و تفکر بومی خود برنامه‌ها را به بهترین شکل ممکن به اجرا درآورند.

وی با اشاره به برنامه‌های مناسبتی اخیر خاطرنشان کرد: به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) از پرستاران شهرستان فامنین دعوت به عمل آمد و ضمن برگزاری نشست‌های تحلیلی مراسم مولودی خوانی و تجلیل از آنها برگزار شد و در حال حاضر و همزمان با ایام فاطمیه برنامه‌های سخنرانی و مداحی به صورت شبانه در جریان است.

بخشی در تشریح نحوه برگزاری اجتماعات شبانه مردم فامنین بیان کرد: این اجتماعات به شکل راهپیمایی مردمی برگزار می‌شود و به این صورت که مردم هر شب راس ساعت ۲۱ مسیری ۵۰۰ تا ۶۰۰ متری را می‌پیمایند و در نهایت به میدان امام خمینی (ره) بازمی‌گردند و جایگاه، سیستم صوتی مناسب و مواکب پذیرایی برای بهره‌مندی شهروندان تدارک دیده شده است.

وی با تاکید بر لزوم تحقق «جهاد تبیین» در برابر جنگ ترکیبی دشمن تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی خاکریز اول فرهنگ هستند و جهاد تبیین کارآمدترین راهکار در این عرصه است.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان فامنین افزود: همواره در جلسات یادآور می‌شوم که برای پرورش نسل جدید و آگاه‌سازی یک کودک ۸ یا ۹ ساله درباره خباثت‌های رژیم صهیونیستی باید هزینه‌های سنگینی انجام می‌شد اما برکت خون پاک شهدای مقاومت و رهبر شهیدمان باعث شد امروز یک کودک ۱۰ ساله خود به صورت خودجوش شعارهای جدید بنویسد، با تفکر و آگاهی شعار سر دهد، در میدان حاضر شود و روحیه استکبار ستیزی داشته باشد.