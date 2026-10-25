به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، اظهار کرد: پیرو پیش‌بینی‌های انجام شده، طی شبانه روز گذشته بارندگی‌های مطلوبی در شمال استان اردبیل رقم خورد که بیشترین بارندگی از ایستگاه گوگ تپه شهرستان بیله‌سوار با ۴۲ میلی‌متر گزارش شد.

وی ادامه داد: در مدت مذکور میزان بارندگی در ایستگاه بارانسنجی دشت پارس‌آباد در شهرستان پارس‌آباد به ۳۸ میلی‌متر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل عنوان کرد: دیگر نقاط شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد، گرمی و اصلاندوز نیز بارش‌های نسبتا مطلوبی را در مدت اعلامی دشت کردند.

کوهی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل های عددی پیش بینی وضع هوا، احتمال رخداد رگبار و رعد و برق تا صبح فردا در استان (مناطق شمالی و مرکزی) همچنان وجود دارد.