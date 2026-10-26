به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت اخیر استان اردبیل تحت تاثیر سامانه بارشی فعالی بود که در پی آن بارندگی‌های چشمگیری در برخی نقاط به وقوع پیوست.

وی افزود: سامانه بارشی مذکور ابتدا فعالیت خود را از شمال استان شروع کرد و در ادامه طی شبانه روز گذشته گستره فعالیت آن سراسر استان را در بر گرفت که در پی آن طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه ثمرین شهرستان اردبیل با ۲۱ میلی‌متر به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: اما در مجموع بیشترین میزان بارش طی ۴۸ ساعت گذشته از ایستگاه باران سنجی گوگ تپه شهرستان بیله سوار با ۴۲ میلی متر و دشت پارس آباد با ۳۸ میلی متر ثبت شده است.

کوهی تصریح کرد: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی، از امروز (دوشنبه ۴ آبان) تا ظهر روز چهارشنبه (۶ آبان) جو استان نسبتاً پایدار بوده در طول روز آسمان غالباً صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح بویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی و شمالی استان ابری و مه آلود پیش بینی می شود.

سامانه بارشی جدید در راه اردبیل

وی افزود: همچنین در طی این مدت در مناطق مرکزی و جنوبی استان از شرایط فصلی و محلی، در ساعات بعد از ظهر احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود داشته و در طول شب هوای نسبتاً خنک تا سردی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل یادآور شد: از اواخر روز چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی دیگری به استان تا اوایل هفته آینده جو استان ناپایدار بوده و آسمانی ابری و مه آلود همراه با بارش باران به‌صورت رگبار و رعد وبرق پیش بینی می‌شود.