به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت نظام سلامت کشور، افزایش هزینه‌های دارو و درمان را نگران‌کننده دانست و خواستار چاره‌اندیشی فوری مسئولان برای رفع مشکلات مردم در این حوزه شد.



رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات حوزه سلامت مردم در کشور بسیار جدی است. انتظار داشتیم دکتر پزشکیان که سال‌ها ریاست دانشگاه علوم پزشکی را برعهده داشته، معاون سلامت وزارت بهداشت و وزیر بوده و ۱۶ سال نیز در مجلس در خدمت ایشان بودیم، شرایط سلامت مردم را بهبود ببخشد.



وی افزود: زمانی که وضعیت زندگی مردم تغییر چندانی نمی‌کند، انتظار دارند دست‌کم شرایط سلامت آنان نسبت به گذشته بهتر شود، اما به‌جرئت می‌توانم بگویم که وضعیت سلامت مردم متأسفانه بدتر شده است.



نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزینه‌های دارو و درمان کمرشکن شده و در بسیاری از مواقع، دارو به‌راحتی در دسترس نیست. مردم توان پرداخت هزینه‌های دارو و درمان را ندارند و باید هرچه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.



شهریاری با اشاره به سیاست‌های آزادسازی ارز در حوزه دارو و درمان، خواستار توجه جدی مسئولان به آثار این سیاست‌ها بر زندگی مردم شد و گفت: آیا مردم باید این مشکلات را تحمل کنند؟



وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان، اظهار کرد: مردم هر شب در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و تا آخرین قطره خون خود پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند؛ پس چرا مسئولان برای رفع مشکلات آنان فکری نمی‌کنند؟ تا چه زمانی باید شاهد ادامه این مشکلات باشیم؟



شهریاری با انتقاد از ادامه فعالیت برخی مدیران در مسئولیت‌های خود افزود: مدیرانی که سال‌ها در مسئولیت‌های خود حضور داشته و تجربه اندوخته‌اند، باید جای خود را به نیروهای توانمند، جوان و پاکدست بدهند تا این افراد بتوانند در مسیر خدمت به مردم فعالیت کنند و مشکلات موجود هرچه سریع‌تر برطرف شود.