به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که نگرانی ها درباره آنکه حملات خودکار هوش مصنوعی ممکن است عملیات های هک را بیشر کند، افزایش یافته است.

مون شات هنگام معرفی مدل «کیمی K۳.۱پرو» از محدودیت ها خبر داد. شرکت چینی، کیمی K۳.۱پرو را قدرتمندترین مدل وزن باز دسته سه هزار میلیارد پارامتری توصیف کرده و قصد دارد وزن مدل را منتشر کند و به عبارتی به توسعه دهندگان خارج شرکت اجازه دهد مدل های خود را روی سیستم هایش فعال و اصلاح کنند.

خالق مدل کیمی اعلام کرد داده های مرتبط سایبری را از پیکره آموزشی حذف و محیط های آموزشی که برای توسعه مدل به کار می روند را تقویت و همزمان مهارت های کدنویسی عمومی را حفظ کرده است. در بیانیه شرکت آمده است: هدف ما این نیست که وزن‌های باز مدل را منتشر کنیم که باعث گسترش مرز نهایی توانمندی‌های سایبری شوند.

دولت ها، شرکت های فناوری و محققان امنیت سایبری به طرز فزاینده ای نگرانند که هوش مصنوعی بتواند عملیات های هک پیچیده را راحت تر و ارزان تر انجام دهد. مدل های هوش مصنوعی که می توانند کد بنویسند و ابزارهای نرم افزاری را فعال و فعالت های چند مرحله ای و بلند را تکمیل کنند، در شناسایی ضعف ها در برنامه ها و خودکار سازی حملات سایبری به کاربران کمک می کنند.