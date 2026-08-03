هوش مصنوعی چینی رقیب «مون شات» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت های فناوری چینی رقابتی سخت و سنگین برای ساخت سیستم های هوش مصنوعی قدرتمندتر بدون هزینه گزاف برای فعالسازی آنها هستند. «کوئن۳.۸ مکس» ۲.۴ هزار میلیارد پارامتر دارد. البته پارامترهای بالاتر به معنای بهتربودن مدل نیستند، اما کارشناسان این شاخص را برای ردیابی دقیق مقیاس رایانش و داده های ورای سیستم های هوش مصنوعی به کار می برند.

شرکت های فناوری چینی تعداد پارامترهای مدل هایشان برای دستیابی به محبوبیت میان جامعه توسعه دهندگان نرم افزار منتشر می کنند. همچنین مدل‌های آنها معمولا باز هستند، به این معنی که تنظیمات آموخته‌شده اساسی که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد سیستم را اجرا یا تطبیق دهند، برای دانلود در دسترس هستند.

«کوئن۳.۸ مکس» در پلتفرم مقایسه مدل‌ها با مشارکت جمعی (Crowdsourced) به نام Arena.AI رونمایی شد و بلافاصله به بالاترین رتبه در میان مدل‌های متنی چینی دست یافت، هرچند همچنان از مدل «فابل۵»و سه نسخه هوش مصنوعی «اوپوس» که همگی محصول شرکت آنتروپیک هستند، عقب‌تر است.

اما در جدول رده‌بندی Arena.AI برای مدل‌های هوش مصنوعیِ تحلیل‌گرِ تصاویر و سایر محتواهای بصری، مدل «کوئن ۳.۸ مکس» جایگاه دوم جهانی را به خود اختصاص داد و تنها پس از نسخه‌ای از «فابل۵» قرار گرفت. هر دو مدل«کوئن۳.۸ مکس» و «کیمی کی ۳» قادر به پردازش متن، تصویر و ویدیو هستند و می‌توانند تا یک میلیون توکن را به‌طور هم‌زمان پردازش کنند.

علی بابا اعلام کرد مدل هوش مصنوعی جدیدش از طراحی «ترکیب متخصصان» (Mixture-of-Experts) بهره می‌برد. در چنین روشی به‌جای فعال‌سازی کل مدل برای هر درخواست، کار میان بخش‌های تخصصیِ سیستم تقسیم می‌شود. در هر لحظه تنها ۹۵ میلیارد پارامتر به کار گرفته می‌شود که این امر موجب کاهش هزینه‌ها و تأخیر در پاسخ‌دهی می‌گردد.

این شرکت فناوری چینی اظهار داشت مدل مذکور موفق شده است یک پروژه مهندسی نرم‌افزار را ظرف ۱۶ روز به انجام برساند. قرار است مدل «کوئن۳.۸ مکس» هفته آینده از طریق پلتفرم «Model Studio» در سرویس ابر رایانشی علی‌بابا عرضه شود.