هوش مصنوعی علی بابا هم پولی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کوئن۳.۸ مکس» مانند محصول استارت آپ «مون شات»یک محصول متن باز است،بدان معنا که تنظیمات آموخته‌شده‌ زیربنایی که به توسعه‌دهندگان امکان اجرای سیستم یا سازگار کردن آن را می‌دهند، برای دانلود در دسترس هستند. در مقابل آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل توسعه دهندگان هوش مصنوعی منبع مدل های متن بسته دارند.

بیشتر اوقات محصول متن باز به عنوان رایگان تلقی می شود اما در بخش مربوط به شرایط مجوز استفاده از «کیمی کی۳» متعلق به مون شات بندی وجود داشت که افرادی که محصول را برای فروش به عنوان یک سرویس ارائه می کنند و سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار از این طریق را دارند، ملزم می کند توافقنامه ای تجاری با شرکت امضا کنند.

به گفته دو منبع آگاه از استراتژی، علی بابا تصمیم دارد اقدام مشابهی را برای مدل متن باز خود در هفته آینده ارائه کند. علی بابا تاکنون برای استفاده از مدل‌های خود در صورتی که روی پلتفرم رایانش ابری اختصاصی‌اش میزبانی شوند، از توسعه‌دهندگان هزینه دریافت کرده اما در بیشتر موارد اجازه داده محصولات متن باز در دیتا سنترهای خود مشتریان بدون پرداخت هزینه به کار گرفته شود.

این برنامه ها نشان می دهد شرکت های هوش مصنوعی چینی به سمت یک مدل تجاری همگرایی دارند و همزمان سعی دارند سهمی از بازار هوش مصنوعی را از رقبای آمریکایی خود بگیرند.