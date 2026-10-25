به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در اولین نشست خبری با خبرنگاران با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این اداره‌کل در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: نگهداری و بهسازی راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، توسعه راه‌های روستایی، ارتقای ایمنی تردد و تقویت خدمات حمل‌ونقل از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه در هفت ماه گذشته بوده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان افزود: خراسان جنوبی ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه دارد که از این میزان، ۲ هزار و ۵۶۶ کیلومتر راه شریانی و ۱۵ هزار و ۲۳۴ کیلومتر راه غیرشریانی است و نگهداری این شبکه گسترده، اجرای مستمر عملیات راهداری را ضروری می‌کند.

مرمت ۳۹۶ کیلومتر راه در هفت ماه

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌ها گفت: در هفت ماه امسال، عملیات مرمت، بهسازی و نگهداری در مجموع ۳۹۶ کیلومتر از راه‌های استان اجرا شده است.

ذاکر ادامه داد: از این میزان، ۱۸۲ کیلومتر مربوط به راه‌های شریانی و اصلی، ۱۱۴ کیلومتر مربوط به راه‌های فرعی و ۱۰۰ کیلومتر مربوط به راه‌های روستایی بوده است.

وی محورهای بیرجند ـ قاین ـ خضری، بیرجند ـ سربیشه ـ نهبندان و فردوس ـ بجستان را از محورهای اولویت‌دار در برنامه نگهداری راه‌ها برشمرد.

اصلاح ۷ نقطه حادثه‌خیز

ذاکر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌های استان بیان کرد: در هفت ماه امسال، هفت نقطه حادثه‌خیز اصلاح و حذف شده و عملیات تعمیرات و تعریض ۲۸ دستگاه پل نیز انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، احداث یا تبدیل آبنما به پل در ۱۳ دستگاه، اجرای حفاظ بتنی و گاردریل و پیگیری پروژه‌های اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تعمیرات اساسی پل‌ها در دستور کار قرار داشته است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های شاخص این حوزه گفت: رفع نقطه حادثه‌خیز تقاطع بجد در محور بیرجند ـ سربیشه ـ نهبندان و ایمن‌سازی ورودی، خروجی و دوربرگردان‌های مجتمع خاطره در محور بیرجند ـ خوسف از جمله پروژه‌های اجراشده یا در حال تکمیل است که پروژه مجتمع خاطره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد رسیده است.

ذاکر ادامه داد: در حوزه تجهیزات ایمنی نیز سه‌هزار و ۷۴۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها اجرا، ۶ هزار و ۱۴۲ تابلوی ترافیکی طراحی و نصب و ۵۴۶ مترمربع تابلوی اطلاعاتی نصب یا تعمیر شده است.

وی از نصب ۷.۴ کیلومتر حفاظ و گاردریل و اصلاح شیب شیروانی در ۱۰۵ کیلومتر از محورهای استان خبر داد و گفت: ۲۸ قرارداد مرتبط با اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تعمیرات اساسی پل‌ها نیز با متوسط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست اجراست.

۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار همچنان فاقد راه آسفالته مناسب

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان اظهار کرد: در هفت ماه امسال، آسفالت ۲۱ کیلومتر راه روستایی به پایان رسیده و ۱۸ روستا از راه آسفالته برخوردار شده‌اند.

وی افزود: شبکه راه‌های روستایی استان حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است و شاخص برخورداری از آسفالت در این شبکه به ۵۲.۳ درصد می‌رسد.

ذاکر با اشاره به وضعیت راه‌های روستاهای بالای ۲۰ خانوار گفت: از مجموع ۹۱۸ روستای مشمول این شاخص، ۸۵۷ روستا از راه آسفالته برخوردارند و ۶۱ روستا همچنان فاقد راه آسفالته مناسب هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ پروژه راه روستایی به طول حدود ۲۰۰.۵ کیلومتر در استان در دست اجراست که ۱۷ پروژه فعال بوده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۴۹ درصد می‌رسد.

آماده‌باش ۳۰ اکیپ راهداری برای فصل زمستان

ذاکر با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران و راهداری زمستانی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با برخورداری از ۳۴ پایگاه راهداری شامل ۱۳ راهدارخانه مرکزی و ۲۱ راهدارخانه بین‌راهی، آمادگی لازم را برای خدمات‌رسانی در محورهای استان دنبال می‌کند.

وی افزود: ۱۸ انبار نمک و ماسه در استان وجود دارد و از مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن مصالح مورد نیاز برای سال جاری، ۱۴ هزار تن تأمین و دپو شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: برای عملیات زمستانی، ۳۰ اکیپ عملیاتی در محورهای مواصلاتی مستقر می‌شوند و نیروی انسانی مورد نیاز شامل ۱۴۶ اپراتور ماشین‌آلات، ۱۳۶ راهدار عملیاتی و ۵۸ نیروی تدارکات و پشتیبانی پیش‌بینی شده است.

وی ناوگان اختصاصی راهداری استان را شامل ۳۷ دستگاه ماشین سبک، ۴۰ دستگاه نیمه‌سنگین و ۷۶ دستگاه سنگین اعلام کرد و گفت: خرید ۱۰ دستگاه کامیونت، دو دستگاه لودر و دو دستگاه بیل مکانیکی وارداتی و همچنین تعمیر و راه‌اندازی ماشین‌آلات با اولویت تجهیزات زمستانی در برنامه نوسازی و آماده‌سازی ناوگان قرار دارد.

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر در استان

ذاکر در تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری گفت: در هفت ماه امسال، ۱۱۰ هزار و ۵۸۲ سفر با ناوگان عمومی مسافری استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت، یک‌میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ مسافر جابه‌جا شده‌اند. ناوگان مسافربری استان ۸۶۳ دستگاه است و یک‌هزار و ۳۳۸ راننده در این بخش فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به خدمات‌رسانی در مناسبت‌های ملی و مذهبی اظهار کرد: در ایام تشییع پیکر رهبر شهید، ۴۹ سفر به تهران و قم با جابه‌جایی ۳۸۴ مسافر و ۷۲۸ سفر به خراسان رضوی با جابه‌جایی ۱۳ هزار و ۷۸۴ مسافر انجام شد.

وی ادامه داد: در ایام اربعین ۱۴۰۵ نیز ۳۶۴ سفر برای جابه‌جایی ۱۰ هزار و ۷۰۶ زائر و خادم انجام شد. همچنین در دهه پایانی ماه صفر، یک‌هزار و ۳۷۷ سفر برای جابه‌جایی ۳۳ هزار و ۵۴۹ زائر در مسیر رفت‌وبرگشت به ثبت رسید.

جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون تن کالا

ذاکر با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل باری استان بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ۱۳۱ شرکت حمل‌ونقل کالا، ۶ هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان باری و ۱۰ هزار و ۹۲۱ راننده باری است و سه پایانه بار و یک شهرک حمل‌ونقل نیز در این بخش فعالیت دارند.

وی گفت: در هفت ماه امسال، چهار میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۱۱ تن کالا با صدور ۲۴۷ هزار و ۱۱۳ بارنامه در استان جابه‌جا شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: از مجموع کالاهای جابه‌جاشده، یک‌میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۹۳ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و سه‌میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۱۸ تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی بوده است.

وی سیمان کیسه‌ای و فله‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن را از مهم‌ترین کالاهای حمل‌شده در استان برشمرد و گفت: مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایرانشهر، سمنان و تهران از مقاصد اصلی جابه‌جایی کالا هستند.

رشد صادرات و ترانزیت کالا از خراسان جنوبی

ذاکر با اشاره به عملکرد حمل‌ونقل بین‌المللی استان اظهار کرد: در هفت ماه امسال، ۶۱۲ هزار و ۲۲۷ تن کالای صادراتی با انجام ۱۳ هزار و ۱۱۴ سفر جابه‌جا شده که تناژ صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و محصولات کشاورزی را از کالاهای مهم صادراتی استان عنوان کرد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به رشد ترانزیت کالا افزود: در این مدت، ۹۲۹ هزار و ۳۱۴ تن کالای ترانزیتی در قالب ۳۸ هزار و ۲۳۴ سفر جابه‌جا شده که تناژ ترانزیت بیش از ۸۲ درصد افزایش داشته است.

وی تعداد ناوگان ورودی را ۴۷ هزار و ۶۷۳ دستگاه و تعداد ناوگان خروجی را ۴۶ هزار و ۶۱۴ دستگاه اعلام کرد و گفت: روغن، لوازم یدکی، شکر و داروهای گیاهی از جمله کالاهای ترانزیتی هستند که از مبادی مختلف از جمله بندرعباس و کشورهای امارات، اندونزی، هند و چین وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شوند.

نظارت بر ناوگان و کنترل هوشمند تردد

ذاکر با اشاره به اقدامات نظارتی و هوشمندسازی مدیریت راه‌ها گفت: در هفت ماه امسال، سه‌هزار و ۳۵۳ دستگاه ناوگان در طرح‌های کنترل و نظارت جاده‌ای و دروازه‌ای مورد بازدید قرار گرفتند.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۵۱۸ کارت معاینه فنی صادر شده و چهار هزار و ۴۳۰ مورد ردی معاینه فنی نیز ثبت شده است. همچنین در چارچوب کنترل اضافه‌تناژ، با ۶ هزار و ۳۹۴ مورد تخلف برخورد قانونی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از صدور ۷۷۳ پروانه عبور خبر داد و گفت: تعمیر و کالیبره ۲۴ دستگاه باسکول ثابت و سیار و برگزاری پنج جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های پایش جاده‌ای بیان کرد: مدیریت تردد در استان با استفاده از ۸۰ دستگاه ترددشمار جاده‌ای، ۶۷ سامانه ثبت تخلف سرعت، ۳۷ دوربین نظارت تصویری، چهار تابلوی پیام متغیر و ۳۱۴ ردیاب ناوگان راهداری انجام می‌شود.

نظارت بر ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی استان

ذاکر در پایان با اشاره به خدمات رفاهی جاده‌ای اظهار کرد: ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی فعالیت دارند و در هفت ماه امسال، ۱۷۰ بازدید نظارتی از این مجتمع‌ها انجام شده است.

وی افزود: در این بازدیدها، وضعیت بهداشت و نظافت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و اماکن عمومی، رعایت استانداردهای بهداشتی، رسیدگی به تخلفات و پیگیری نارضایتی کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات رفاهی، بهبود شرایط بهداشتی و افزایش رضایتمندی مسافران و رانندگان از اهداف نظارت مستمر بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی استان است.