قاچاقچی سیگار در کوهدشت به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۴۰ باکس سیگار به ارزش هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد.

محکومیت متهم به پرداخت دو برابر ارزش محموله

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مدارک و مستندات موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، معادل ارزش محموله، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بیشتر از ارزش کالای کشف‌شده بود، مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دیگر، معادل ارزش محموله، به جریمه اضافه شد و متهم در مجموع به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

توقیف خودرو به ظن قاچاق

شاهی با اشاره به چگونگی تشکیل پرونده گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت، خودرو را به ظن قاچاق توقیف کردند و پرونده محموله کشف‌شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.