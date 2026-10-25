معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرخون با ثبت دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه استان است.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان افزود: با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، اوایل امشب به‌ویژه در مناطق شمالی چهارمحال و بختیاری، وقوع رگبار باران، رعد و برق و احتمال تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

نوروزی با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه‌های همرفتی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق مستعد وقوع صاعقه و آبراهه‌ها خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه‌ها، تأکید کرد و گفت: رانندگان باید با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و وزش باد شدید، جوانب احتیاط را رعایت کنند.

نوروزی عنوان کرد: تغییرات ناگهانی شرایط جوی در برخی مناطق استان می‌تواند موجب کاهش موقت دید و لغزندگی سطح جاده‌ها شود؛ ازاین‌رو، توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول ضروری است.