به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جهیزیه عروس در ۱۴۰۵ را نمی‌توان فقط یک فهرست ثابت از وسایل خانه دانست و نیاز هر زوج به متراژ خانه، سبک زندگی، بودجه و وسایلی که از قبل در اختیار دارند بستگی دارد. بااین‌حال، یک لیست جهیزیه استاندارد باید ابتدا وسایل ضروری آشپزخانه و خانه را پوشش دهد و بعد سراغ اقلام نیمه‌ضروری و دکوری برود. بخش قابل‌توجهی از هزینه جهاز عروس از لیست کامل جهیزیه عروس ۱۴۰۵ معمولا مربوط به لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه است. در این میان، برای زوج‌هایی که برنج را به‌صورت منظم در خانه تهیه می‌کنند، خرید پلوپز از آوانید می‌تواند یکی از گزینه‌های کاربردی باشد.

دستگاه‌هایی مانند هواپز و سرخ‌کن بدون روغن نیز بیشتر به سبک آشپزی و میزان استفاده شما بستگی دارند. اگر پخت سریع و کم‌روغن برایتان اهمیت دارد، بررسی مدل‌های هوا پز و سرخ کن بدون روغن می‌تواند منطقی باشد اما برای خانه‌ای کوچک یا خانواده‌ای که استفاده محدودی از این دستگاه‌ها دارد، خرید آن‌ها را می‌توان به بعد موکول کرد.

لیست لوازم برقی اصلی جهیزیه عروس

لوازم برقی اصلی معمولا بیشترین سهم را در بودجه جهیزیه دارند و جزو ضروری‌ترین وسایل جهیزیه عروس هستند. بنابراین بهتر است خرید لیست لوازم برقی جهیزیه عروس ۱۴۰۵ با دقت بیشتری انجام شود. قبل از خرید وسایل بزرگ، ابعاد محل قرارگیری آن‌ها، مسیر ورود به خانه و ظرفیت مورد نیاز را اندازه‌گیری کنید. خرید وسیله‌ای که از نظر فنی مناسب است اما در فضای خانه جا نمی‌شود، یکی از هزینه‌های قابل پیشگیری در تهیه جهیزیه است.

لیست لوازم برقی آشپزخانه جهیزیه عروس

آشپزخانه معمولا بیشترین تعداد اقلام لیست جهیزیه عروس ضروری را در خود جای می‌دهد. بهتر است به‌جای خرید همه دستگاه‌های موجود در بازار و تهیه لیست کامل جهیزیه عروس، آن‌ها را بر اساس میزان استفاده دسته‌بندی کنید.

وسیله اولویت چه زمانی بخریم؟ یخچال ضروری از ابتدا اجاق گاز ضروری از ابتدا پلوپز نیمه‌ضروری اگر مرتب برنج می‌پزید کتری برقی یا چای‌ساز نیمه‌ضروری اگر استفاده روزانه دارید مایکروویو نیمه‌ضروری براساس سبک آشپزی خردکن نیمه‌ضروری برای آشپزی روزمره مفید است مخلوط‌کن اختیاری/نیمه‌ضروری بسته به نوع مصرف غذاساز اختیاری برای آشپزی متنوع و مکرر همزن نیمه‌ضروری برای علاقه‌مندان به شیرینی و کیک هواپز اختیاری/نیمه‌ضروری وابسته به سبک تغذیه سرخ‌کن بدون روغن اختیاری/نیمه‌ضروری در صورت استفاده منظم

ظروف و ابزار پخت‌وپز

پس از لوازم برقی، نوبت به وسایل غیر برقی آشپزخانه می‌رسد. یک لیست جهیزیه عروس کاربردی برای شروع زندگی می‌تواند شامل این موارد باشد:

سرویس قابلمه و چند تابه

چاقوی آشپزخانه

تخته برش

کفگیر و ملاقه

آبکش و صافی

رنده

پوست‌کن

پیمانه و ابزار اندازه‌گیری

ظروف نگهداری مواد غذایی

دربازکن و ابزارهای ساده آشپزی

سینی و ظروف کاربردی آشپزخانه

تعداد هر وسیله را متناسب با اندازه آشپزخانه و تعداد اعضای خانواده انتخاب کنید. خرید چندین سرویس و مجموعه ابزار مشابه معمولاً فقط فضای کابینت‌ها را اشغال می‌کند.

ظروف غذاخوری و پذیرایی

برای شروع زندگی بهتر است بین ظروف مصرف روزمره و ظروف مهمانی تفاوت قائل شوید.

گروه پیشنهاد ظروف روزمره بشقاب، کاسه، لیوان، فنجان و قاشق و چنگال ظروف پذیرایی یک سرویس متناسب با تعداد مهمان‌های معمول ظروف خاص فقط در صورت نیاز و علاقه ظروف ذخیره‌سازی چند اندازه کاربردی برای آشپزخانه

لازم نیست از همان ابتدا تعداد زیادی ظرف برای مهمانی‌های بزرگ خریداری شود. تعداد اعضای خانواده و میزان مهمانی‌های واقعی معیار بهتری برای تعیین تعداد ظروف است.

لیست وسایل پذیرایی و نشیمن

برای بخش نشیمن و پذیرایی، اقلام اصلی شامل موارد زیر است:

مبلمان

میز جلو مبلی یا عسلی

فرش

پرده

تلویزیون

میز تلویزیون

چراغ و روشنایی مورد نیاز

وسایل دکوری، مجسمه، تابلو و اکسسوری‌های متعدد بهتر است در اولویت آخر باشند. دکور خانه را می‌توان به‌مرور و متناسب با سبک زندگی و بودجه تکمیل کرد.

لیست جهیزیه اتاق خواب

برای اتاق خواب، مهم‌ترین اقلام عبارت‌اند از:

تخت خواب

تشک مناسب

بالش و پتو

روتختی

ملحفه

کمد لباس، در صورت نبود کمد دیواری

میز یا آینه، در صورت نیاز

تشک را بهتر است نه بر اساس ظاهر سرویس خواب که بر پایه کیفیت و تناسب آن با نیاز فردی انتخاب کنید.

وسایل حمام و سرویس بهداشتی

لیست جهیزیه کامل عروس در بخش حمام و سرویس بهداشتی می‌تواند شامل مواردی مانند حوله حمام و دست، سبد لباس، پادری، سطل زباله، جاصابون، وسایل نگهداری لوازم شخصی و مقدار اولیه شوینده‌ها باشد. در این بخش نیز خرید چندین نمونه مشابه ضروری نیست و بهتر است ابتدا نیازهای روزهای اول زندگی را پوشش دهید.

وسایل نظافت و شست‌وشو

برای شروع زندگی، این وسایل کاربرد بیشتری دارند:

جاروبرقی

تی

سطل

خاک‌انداز

دستمال‌های نظافت

بند رخت یا ابزار مناسب خشک‌کردن لباس

اتو

میز اتو، در صورت نیاز

مواد شوینده اولیه

جاروبرقی جزو وسایل اصلی است اما وسایل نظافتی تخصصی را می‌توان در صورت نیاز و بعد از سکونت در خانه تهیه کرد.

چه وسایلی را لازم نیست از روز اول بخریم؟

یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل هزینه جهیزیه، تقسیم وسایل به «الان» و «بعدا» است.

وسیله پیشنهاد شرط خرید غذاساز بعدا اگر آشپزی متنوع دارید هواپز بعدا/اختیاری اگر زیاد از آن استفاده می‌کنید دستگاه‌های تک‌کاربردی بعدا فقط در صورت نیاز واقعی ظروف مهمانی متعدد بعدا با افزایش نیاز وسایل دکوری بعدا پس از مشخص شدن سبک خانه

وسایل غیرضروری جهیزیه وسایل بدی نیستند و مسئله این است که آیا در حال حاضر برای زندگی شما کاربرد دارند یا نه.

جهیزیه برای خانه کوچک؛ چه چیزهایی حذف یا جایگزین شوند؟

اگر خانه کوچک است، بهتر است قبل از تهیه جهیزیه عروس برای خانه کوچک، فضای واقعی آن را اندازه‌گیری کنید. در چنین خانه‌ای وسایل چندکاره، کم‌حجم و قابل‌جمع‌کردن ارزش بیشتری دارند. برای مثال می‌توان به‌جای خرید چند دستگاه مشابه وسیله‌ای را انتخاب کرد که چند نیاز را پوشش دهد.

برای خرید جهیزیه از کجا شروع کنیم؟

اگر هنوز نمی‌دانید برای جهیزیه عروس چه چیزهایی بخریم، خرید را بر اساس اولویت انجام دهید:

بودجه → اندازه خانه → لوازم اصلی → لوازم آشپزخانه → ظروف و وسایل تکمیلی → پذیرایی و اتاق خواب → دکور و اقلام اختیاری

در مرحله اول، وسایلی را بخرید که بدون آن‌ها زندگی روزمره سخت می‌شود. بعد سراغ وسایل نیمه‌ضروری بروید و در نهایت اقلامی را تهیه کنید که بیشتر جنبه راحتی، سرگرمی یا زیبایی دارند.

این روش به‌خصوص زمانی مفید است که بودجه محدود باشد و نخواهید برای تکمیل یک‌باره تمام جهیزیه هزینه زیادی متحمل شوید.

چک‌لیست نهایی جهیزیه عروس ۱۴۰۵

بخش جهیزیه وسایل اصلی وسایل اختیاری آشپزخانه یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، سرویس قابلمه و تابه، ظروف غذاخوری، قاشق و چنگال، چاقو و تخته برش، آبکش و صافی، کتری یا چای‌ساز پلوپز، خردکن، مخلوط‌کن، غذاساز، هواپز یا سرخ‌کن بدون روغن پذیرایی و نشیمن مبلمان، فرش، پرده، تلویزیون، میز تلویزیون، میز جلو مبلی وسایل دکوری اتاق خواب تخت، تشک، بالش و پتو، روتختی و ملحفه کمد (در صورت نبود کمد دیواری) حمام و نظافت حوله، سبد لباس، پادری، سطل، تی و لوازم نظافت، اتو، مواد شوینده اولیه —

جمع‌بندی

جهیزیه عروس در ۱۴۰۵ بهتر است بر اساس نیاز واقعی، بودجه و فضای خانه تهیه شود. اگر بخواهیم اولویت خرید جهیزیه عروس را خلاصه کنیم، ابتدا سراغ لوازم اصلی خانه و آشپزخانه بروید، سپس وسایل تکمیلی را اضافه کنید و در آخر اقلام دکوری و دستگاه‌های کم‌مصرف را بخرید. پلوپز، هواپز، سرخ‌کن بدون روغن، غذاساز و بسیاری از لوازم مشابه، بسته به سبک زندگی می‌توانند بسیار کاربردی یا کاملا جزو وسایل غیرضروری جهیزیه عروس باشند. در نهایت جهیزیه‌ای مناسب‌تر است که وسایل آن واقعاً استفاده شوند، با فضای خانه تناسب داشته باشند و بخش زیادی از بودجه را صرف اقلام کم‌کاربرد نکند.

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