فکت چک؛ اخباری که ۳ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-محکومیت احمد دنیامالی وزیر ورزش

-قرارگرفتن نام تهران در طرح جمع آوری کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها

-مسدود شدن تنگه باب‌المندب و ممانعت از تردد کشتی‌ها

-اخراج ۳۵۰ کارگر سازمان پسماند تهران

-انتساب فرد توهین کننده به رهبری به عنوان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره مدیریت بر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و نامشخص بودن فرد مذاکره کننده در ایران

-تداوم ادعاهای ترامپ درباره درآمد صدها میلیاردی آمریکا از جنگ و نابودی ناوها و جنگنده‌ای ایران

-ادعای تکراری عربستان درباره حمله یمن به اماکن مقدس مکه و مدینه

-افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما

-فاسد شدن و از بین رفتن جسد یکی از متوفیان در بیمارستان رازی قائمشهر