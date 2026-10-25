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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

فکت چک؛ اخباری که ۳ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۳ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-محکومیت احمد دنیامالی وزیر ورزش

-قرارگرفتن نام تهران در طرح جمع آوری کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها

-مسدود شدن تنگه باب‌المندب و ممانعت از تردد کشتی‌ها

-اخراج ۳۵۰ کارگر سازمان پسماند تهران

-انتساب فرد توهین کننده به رهبری به عنوان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره مدیریت بر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و نامشخص بودن فرد مذاکره کننده در ایران

-تداوم ادعاهای ترامپ درباره درآمد صدها میلیاردی آمریکا از جنگ و نابودی ناوها و جنگنده‌ای ایران

-ادعای تکراری عربستان درباره حمله یمن به اماکن مقدس مکه و مدینه

-افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما

-فاسد شدن و از بین رفتن جسد یکی از متوفیان در بیمارستان رازی قائمشهر

فکت چک؛ اخباری که ۳ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6989376

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