مصرف بیش از حد چای سرد و آب گریپ فروت خطر سنگ کلیه را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، دکتر «شیو پاتل»، متخصص اورولوژی، می‌گوید: «رایج‌ترین نوع سنگ کلیه، سنگ‌های اگزالات کلسیم است که وقتی اگزالات موجود در غذاهایی مانند اسفناج، آجیل و شکلات با کلسیم موجود در ادرار ترکیب می‌شود، تشکیل می‌شوند. نوع دیگری از سنگ کلیه، سنگ‌های اسید اوریک است که بیشتر در افراد کم‌آب، کسانی که پروتئین حیوانی زیادی می‌خورند یا بیماری‌هایی مانند نقرس یا دیابت دارند، شایع است.»

دکتر پاتل می‌گوید: «اگر بخواهم به بزرگترین وجه مشترک تقریباً هر نوع سنگی اشاره کنم، آن ننوشیدن آب کافی است. ادرار غلیظ در واقع همان چیزی است که در وهله اول به این مواد معدنی اجازه می‌دهد متبلور شوند.»

وی در ادامه می افزاید: «افرادی که به اندازه کافی آب نمی‌نوشند، به شدت عرق می‌کنند، مرتباً ورزش می‌کنند یا در محیط‌های گرم کار می‌کنند، می‌توانند به ویژه مستعد ابتلا به سنگ کلیه باشند.»

برخلاف تصور اکثر مردم، ممکن است سنگ کلیه داشته باشید و حتی از آن خبر نداشته باشید. دکتر پاتل می‌گوید سنگ‌هایی که در خود کلیه باقی می‌مانند، معمولاً هیچ علامتی ندارند و فقط به طور اتفاقی در تصویربرداری تشخیص داده می‌شوند. وقتی سنگ کلیه به مثانه منتقل می‌شود، درد زیادی ایجاد می‌شود.

هیدراته ماندن برای جلوگیری از سنگ کلیه مهم است. اما آنچه می‌نوشید نیز مهم است. اگر در درجه اول به جای آب، چای سرد می‌نوشید، ممکن است خود را در معرض خطر سنگ کلیه قرار دهید.

دکتر پاتل توضیح می‌دهد: «چای سیاه، که پایه اکثر چای‌های سرد است، اگزالات نسبتاً زیادی دارد و اگزالات یکی از اجزای اصلی سازنده رایج‌ترین نوع سنگ کلیه است.»

اگر میزان مصرف چای سرد خود را به دو لیوان در روز محدود می‌کنید، در امان هستید. اما اگر بیش از حد آن را بنوشید، این امر خطر سنگ کلیه را افزایش می‌دهد. دلیل این امر این است که نوشیدن زیاد چای سرد باعث تجمع اگزالات می‌شود که می‌تواند منجر به تشکیل سنگ‌های اگزالات کلسیم شود.

در واقع، بسیاری از مطالعات علمی نشان می‌دهند که نوشیدن چای سیاه در حد اعتدال می‌تواند به کاهش خطر سنگ کلیه کمک کند. یک راه آسان برای کاهش خطر سنگ کلیه هنگام لذت بردن از چای سرد، اضافه کردن لیمو به آن است. چراکه سیترات موجود در لیمو به اتصال کلسیم در ادرار کمک می‌کند و باعث می‌شود که کلسیم کمتر با اگزالات ترکیب شود و کریستال‌های اگزالات کلسیم تشکیل دهد.

آب گریپ فروت نیز می‌تواند خطر سنگ کلیه را در صورت مصرف بیش از حد افزایش دهد.

پاتل می‌گوید: «چندین مطالعه بزرگ، مصرف منظم آب گریپ فروت را به طور معناداری با خطر بالاتر سنگ کلیه مرتبط کرده‌اند، اگرچه هنوز دلایل آن مشخص نیست.»

به گفته محققان، تا زمانی که رژیم غذایی متعادلی داشته باشید و چیزی بیش از حد مصرف نکنید، لازم نیست نگران این باشید که نوشیدنی‌هایتان به سنگ کلیه منجر شود.