به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های مربوط به موج‌های گرمای آسیا نشان می‌دهد میانگین بیشینه دمای این قاره در روز ۲۵ اکتبر - ۳ آبان‌ماه، بالاتر از میانگین تاریخی ثبت‌شده در دوره ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ قرار دارد؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶۸ میلیون نفر، معادل ۴ درصد جمعیت آسیا، دمایی دست‌کم ۱۰ درجه فارنهایت بالاتر از میانگین تاریخی منطقه خود را تجربه کنند.

براساس گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود میانگین بیشینه دما در سراسر آسیا امروز به ۵۵.۴ درجه فارنهایت برسد که ۲.۶ درجه فارنهایت بالاتر از میانگین تاریخی ثبت‌شده برای روز ۲۵ اکتبر در بازه زمانی ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.

همچنین، میانگین بیشینه دمای آسیا از ابتدای ماه اکتبر تا روز ۲۵ این ماه، ۵.۳ درجه فارنهایت بالاتر از میانگین تاریخی بوده است. در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، این میزان انحراف از میانگین تاریخی، بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۶۱ تاکنون خواهد بود.

بررسی داده‌های دمایی نشان می‌دهد اردن در روز ۲۵ اکتبر بیشترین فاصله را با میانگین تاریخی خود خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود میانگین بیشینه دمای هوا در این کشور به ۸۵.۹ درجه فارنهایت برسد؛ رقمی که ۸.۳ درجه فارنهایت بالاتر از میانگین دمای ثبت‌شده در بازه زمانی ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.

این داده‌ها تصویری از افزایش دمای هوا در بخش‌هایی از آسیا نسبت به میانگین‌های تاریخی ارائه می‌کنند؛ روندی که در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اعلام‌شده، می‌تواند رکورد انحراف میانگین بیشینه دمای این قاره از سطح تاریخی خود را در بیش از شش دهه گذشته جابه‌جا کند.